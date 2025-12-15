El jefe de policía Jim McDonnell afirmó que Nick Reiner, de 32 años, ha sido "acusado de asesinato" y está detenido bajo fianza de cuatro millones de dólares en relación con las muertes de sus padres, Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner .

McDonnell señaló que la división de robos y homicidios del departamento está manejando la investigación. " Trabajaron durante toda la noche en este caso y pudieron detener a Nick Reiner, un sospechoso", expresó. El jefe de policía calificó las muertes como “un incidente muy trágico. ”

El hijo menor de Rob Reiner, Nick Reiner, estaba bajo custodia policial el lunes, por por ser el presunto homicida del director-actor y su esposa en su casa de Los Ángeles un día antes, dijo la policía.

Los sucesos del domingo en casa de los Reiner

Rob y Michele Reiner fueron encontrados muertos el domingo en su casa en Los Ángeles, y los investigadores creen que sufrieron heridas de arma blanca. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que respondió a una solicitud de ayuda médica poco después de las 15:30 horas, tiempo local, y encontró a un hombre de 78 años y una mujer de 68 años muertos en el interior. Reiner cumplió 78 años en marzo.

Detectives de la División de Robos y Homicidios investigaban un "aparente homicidio" en la casa de Reiner, dijo el capitán Mike Bland del Departamento de Policía de Los Ángeles.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la pérdida como devastadora para la ciudad.

" Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica ", manifestó Bass en un comunicado. “ Un aclamado actor, director, productor, escritor y activista político comprometido, siempre usó sus dones al servicio de los demás. ”

Los asesinatos son raros en el vecindario de Brentwood. La residencia donde murieron los Reiner está a aproximadamente a kilómetro y medio de la casa donde la esposa de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman fueron asesinados en 1994.

