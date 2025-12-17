Prevén superar un millón de placas sustituidas en 2025

El Paquetazo 3x1, que contempla el cambio de placas a los modelos "Collage" y "Cabañas", ha dado buenos resultados en su primer año de implementación, según el secretario de la Hacienda Pública del Estado, Luis García Sotelo, pues estiman que antes de que termine el año superarán un millón de sustituciones realizadas. Hasta ayer registraban 975 mil.

"Estamos, en promedio, arriba de 10 mil hasta 15 mil diarias, sustituyendo en todo el estado, lo que nos indica que vamos a cerrar el año con más de un millón y cachito de sustituciones realizadas. De ahí que fue necesario hacer una prórroga para los meses de enero, febrero y marzo, para quienes no alcancen a hacer la sustitución lo puedan hacer en esos tres meses. El único requisito, para seguir accediendo de manera gratuita al emplacamiento, es haber hecho su pago del refrendo vehicular de este año", comentó.

Debido a que los diseños no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el país, establecidos en la normativa federal NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; a partir del 1 de enero los modelos Maguey, Gota y Minerva no podrán circular en Jalisco.

En tanto, los modelos Collage y Cabañas fueron creadas con elementos que garantizan la visibilidad, durabilidad y seguridad. Cuentan con un Código QR en la parte superior derecha, la cual protege los datos del propietario del vehículo.

El Gobierno del Estado lanzó una prórroga para la sustitución de placas, que estará vigente del 2 de enero al 31 de marzo de 2026. Enero corresponderá a las terminaciones 1, 2, 3 y 4; en febrero las terminaciones 4, 5, 6 y 7, y en marzo las terminaciones 7, 8, 9 y 0. Se deberá agendar una cita en el sitio web https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ en el mes que corresponda y acudir a alguna de las recaudadoras de la entidad.

Se debe entregar las placas anteriores, presentar una identificación oficial original y copia, el comprobante de verificación vehicular y uno de domicilio no mayor a 90 días, además de un documento que acredite la propiedad de la unidad.

