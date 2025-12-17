Inauguran festejos navideños y pista de hielo en Zapopan

Con un espectáculo de patinaje artístico y una gran expectativa de parte de los niños presentes esta tarde se inauguraron los festejos navideños en el Centro Histórico de Zapopan que por primera vez incluyen una pista de hielo.

Desde antes de su inauguración ya había una larga cantidad de niñas, niños y jóvenes esperando para ingresar a la pista de hielo.

Uno de ellos era Juan quien estaba ansioso por ponerse los patines y disfrutar la pista.

"Yo llegué casi a las seis de la tarde para formarme porque tengo muchas ganas de entrar a la pista de hielo", dijo.

Otro caso es el de Lupita quien vino acompañada de su mamá y sus hermanos y aunque nunca había patinado estaba muy emocionada.

"Es la primera vez que me voy a entrar, espero no caerme", dijo la niña estudiante de sexto año de primaria.

Durante el acto de inauguración la directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, Lorena Martínez, detalló que la pista estará operando de 9:30 de la mañana a las 21.30 horas de manera gratuita.

"Estamos muy contentos de todo lo que estamos llevando de entretenimiento a las familias de los jaliscienses y de todos los participantes en esta Navidad y en este Año Nuevo", dijo.

Explicó que además de Zapopan este año el Festival Ilusionante se extiende a los Pueblos Mágicos y Puerto Vallarta.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, explicó que con este tipo de eventos se busca llevar más gente al Centro Histórico.

"Este centro hace 10 años estaba sin gente y en los últimos cinco a seis años hemos realizado actividades constantemente y hoy es uno de los centros que más gente tienen los viernes, sábados y domingos", comentó.

Añadió que este festival será un gran atractivo para todas las niñas y niños zapopanos.

"Lo que hemos buscado en Zapopan es hacer comunidad, mejorar el tejido social y esto es un lugar perfecto, frente a la Basílica en una plaza hermosa", sostuvo.

El alcalde informó que se realizará una inversión de 300 millones de pesos que abarcarán alrededor de 50 manzanas y cuyos trabajos comenzarán a partir de enero.

"Queremos que sea el centro más bonito de toda la zona metropolitana de Guadalajara".

En la inauguración del Festival Ilusionante en Zapopan también estuvieron presentes Bibiana Tenorio, directora de Turismo y Josefina Barragán, enlace de la Presidencia de Zapopan, entre otros funcionarios.

La Pista de Hielo operará de manera gratuita del 17 de diciembre al 7 de enero.

