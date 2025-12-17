IDEFT fortalece la empleabilidad con 39 cursos en colonias de Zapopan

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) en Zapopan, llevó a cabo 39 cursos del programa “Empleabilidad con Movilidad Social”, la iniciativa busca fortalecer el acceso equitativo a la capacitación laboral en diversas colonias del municipio, la oferta formativa se extendió desde Santa Lucía hasta Las Águilas, bajo la dirección de Verónica Gutiérrez.

Estas acciones se enmarcan en programas del Gobierno del Estado, encabezado por Pablo Lemus Navarro, la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico, a cargo de Mauro Garza Marín, dirige el programa. Se busca potenciar la capacitación como motor de desarrollo social y mejorar las oportunidades de empleo en Jalisco.

El director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, destacó la estrategia territorial la cual permite acercar formación pertinente y de calidad a las comunidades con mayor necesidad. El instituto establece alianzas con instituciones educativas, dependencias municipales y organizaciones civiles para ampliar su cobertura efectiva.

Oferta formativa adaptada a las necesidades laborales de Zapopan

El plantel Zapopan del IDEFT implementó una variada oferta formativa en espacios con convenio, esto incluye academias y centros comunitarios del Ayuntamiento, Habilitecas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Zapopan y asociaciones civiles. Las temáticas abordadas responden directamente a las necesidades del mercado laboral local.

Los cursos abarcaron soldadura, trazo y corte en el Centro de Innovación Social de Zapopan (CISZ). También se brindó formación en servicio al cliente, trabajo en equipo y desarrollo humano en planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ). Además, se impartieron cursos de mecánica básica, Excel básico, entrenamiento en ventas, computación básica y gestión de almacenes.

La diversidad de sedes y contenidos aseguró que la capacitación llegara a un amplio sector. Los programas se centraron en perfiles laborales con alta demanda en la región. Esto fortaleció habilidades técnicas y socioemocionales cruciales para el desarrollo profesional y el éxito.

La capacitación laboral como motor del desarrollo social

Con estas acciones, el IDEFT reafirma su compromiso con la empleabilidad, la movilidad social y la inclusión. Se consolida una política pública que prioriza la capacitación laboral como pilar fundamental para el crecimiento económico, este crecimiento busca el bienestar general de la población jalisciense.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta de Gobierno del IDEFT, apoya activamente estas iniciativas, su impulso se enfoca en una formación para el trabajo pertinente y vinculada al desarrollo social y productivo de Jalisco, beneficiando directamente a la comunidad.

