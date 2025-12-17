Aunque la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, ordenó a todas sus diputadas y diputados locales en estados gobernados por la oposición votar en contra de los Presupuestos de Egresos locales, el Gobernador Pablo Lemus se comprometió a buscar apoyos presupuestales para los municipios gobernados por el partido guinda.

El mandatario estatal explicó que, al votar en contra, no hay asignación de recursos para los municipios de la coalición Sigamos haciendo historia. Indicó que a los que están perjudicando a su "propio partido y a sus propios gobernantes".

"Yo tengo una responsabilidad constitucional de gobernar para todos. Veré la forma, aunque Morena votó en contra del presupuesto del Estado de Jalisco -yo no soy una persona de venganzas-, veré la forma en la cual puedo ayudar a los municipios de Morena. Sí es cierto: se quedaron muchos fuera del presupuesto, de infraestructura. Pero yo no tengo ánimo revanchista, por el contrario, veré la forma en la cual pueda ayudar a esos municipios de Morena" , señaló.

La orden desde la dirigencia nacional guinda, anotó Lemus Navarro, se dio en razón de que los partidos de oposición votaron en contra del Presupuesto federal en la Cámara de Diputados. Fue el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien le notificó de la instrucción girada por legisladores locales. Advirtió que el voto en contra sólo ocasiona un "demérito" en perjuicio de los municipios.

"Al quedar fuera de la votación, al ir en contra, no hay asignación de recursos para esos municipios de Morena. Yo les hacía ver que no los dejen fuera".

Morena, en coalición con el Partido Verde Ecologista de México, Hagamos, Partido del Trabajo y Futuro, gobierna los municipios de Cabo Corrientes, Cuautla, Unión de Tula, El Limón, Atengo, Tecolotlán, Ameca, San Martín Hidalgo, Villa Corona, Atemajac de Brizuela, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande, Zapoltiltic, Gómez Farías, Concepción de Buenos Aires, Jocotepec, San Marcos, San Juanito de Escobedo, Tequila, San Martín de Bolaños, Bolaños, Hujuquilla el Alto, Yahualica de González Gallo, Mexticacán, San Julián, San Diego de Alejandría, Arandas, Ayotlán, Juanacatlán, El Salto y Tlaquepaque.

Sin ir en coalición, gobierna: Talpa de Allende, Mascota, Tapalpa, Tuxpan, Tototlán, Tonalá e Ixtlahuacán del Río.

