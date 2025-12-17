Pese a que aún hay obras pendientes a lo largo de todo el sistema de la Línea 4, como puentes peatonales, banquetas, nodos viales y hasta la Estación Artesanos en Tlaquepaque, el secretario de Transporte del Gobierno del Estado, Diego Monraz Villaseñor, calificó como "excelentemente" bien el funcionamiento de transporte masivo y, aunque se ha presentado saturación en varios andenes y en rutas alimentadoras, señaló que es "esperado y natural".

Resta por construir al menos cuatro puentes peatonales, dos nodos viales, pasos a desnivel, cruceros seguros y señalización a lo largo de toda la línea. En tanto, en los primeros dos días de funcionamiento, la Línea 4 ha recibido a más de 90 mil personas, afirmó, lo que evidencia que "hay una gran fiesta".

Te recomendamos: Impulsan el autoconsumo energético en Pymes e industria de Jalisco

"Se reitera que siguen trabajos accesorios, complementarios de los entornos, que se van a seguir dando, sobre todo en la Estación Las Juntas y en algunas otras, donde tanto Ferromex como las constructoras van a seguir haciendo ajustes para tener una mejor experiencia en materia de accesibilidad. Pero la línea está funcionando, lleva dos días de funcionar excelentemente bien. Una gran experiencia y así será hasta fin de año con gratuidad, incluyendo las rutas alimentadoras".

La Estación Jalisco 200 años, admitió el funcionario, ha presentado mayor saturación debido a que es el punto de trasbordo con Mi Macro Calzada, mientras que no descartó ampliar el horario la próxima semana. En cuanto a la falla del elevador en esta estación, indicó que éste fue víctima de vandalismo, pero enfatizó en que toda la L4 cuenta con accesibilidad universal, además de que, como parte de las obras pendientes, se contemplan senderos seguros hacia centros universitarios y hospitales por los que cruza el tren.

Lee también: Lemus descarta conflicto con alcalde de Tequila tras retraso en adelanto de aportaciones

"La gente ahora empieza a acostumbrarse por dónde llegar, cómo llegar, aprender las rutas alimentadoras, que hemos estado dando la información de a dónde a dónde van. Y también de parte del equipo de SITEUR puede seguir ajustando y afinando cada vez más la atención a los usuarios y demás. Hoy la gente va, principalmente, a conocer: a disfrutar, aprender de su línea, de su nuevo tren eléctrico, y sabemos que a partir de enero, ya que regresen a clases, al trabajo y demás será una línea estratégica, esencial para mover a miles de personas a sus actividades diarias", dijo.

Monraz Villaseñor indicó que las plumas ubicadas en diversos puntos de la L4 serán sustituidas por pasos a desnivel, similares a los que existen a lo largo de la Línea 1. Las obras complementarias están a cargo del Gobierno del Estado y de la empresa Ferromex y descartó que el tren de carga interfiera con las operaciones del transporte masivo.

En cuanto a las rutas alimentadoras, reconoció que se puede ajustar la frecuencia de paso, así como ampliarlas. Actualmente hay cinco rutas (A01, A02, A03, A04 y A05), abastecidas por 65 unidades.

NA