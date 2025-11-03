El proyecto de Ley de Ingresos para el año 2026 prevé que Jalisco tenga más de 181 mil millones de pesos como recaudación para el siguiente año. Esto representa un incremento de alrededor de 7 mil mdp.

De ese total, 25 mil millones provendrán de ingresos estatales; es decir, 14% de los recursos. La mayor parte será de origen federal, los cuales son obtenidos por concepto de transferencias y participaciones que son etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El impuesto que más ingresos genera al Gobierno estatal es el llamado Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables, con más de 12 mil millones de pesos, el cual se vio ajustado desde el año 2022 cuando el Legislativo avaló el aumento a 3% en la tasa de dicho impuesto y lo recaudado por esta vía, es destinado al Fondo para la Infraestructura Educativa.

Por concepto de Derechos, el Estado prevé recaudar más de 8 mil 300 mdp mientras que por los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se contemplan más de mil 300 mdp.

En la Ley de Ingresos no se contempla la recaudación por concepto de Refrendo vehicular, aunque en 2025, sumaban más de $2,297 millones de pesos ingresados durante los primeros seis meses del año, lo que representó un aumento del 41% comparado con 2024 y beneficiado en parte al programa “Paquetazo 3x1”, que incluyó el refrendo, la verificación y el cambio de placas por un costo de $900 pesos.

Ingresos más importantes para Jalisco

Participaciones 87 mil MDP Aportaciones 51 mil MDP Ingresos federales totales 148 mil MDP Impuesto sobre Nóminas 12 mil 314 MDP Ingresos estatales totales 25 mil MDP Total 181 mil 548 MDP

Las prioridades en el próximo presupuesto

El Congreso recibió de autoridades estatales el Paquete Económico 2026 con el proyecto de Presupuesto y la Ley de Ingresos.

El gasto proyectado para el segundo año de la administración de Pablo Lemus alcanzaría los 181 mil 548 millones de pesos, misma cantidad que se prevé de ingresos.

Entre los proyectos prioritarios del gobernador, está la rehabilitación de la Carretera a Chapala, como paso previo a la construcción del sistema masivo de transporte público, conocido como Línea 5 (un modelo como el Peribús, pero eléctrico). Para ello, se contemplan 539 millones para las obras y 608 millons para el avance del Sistema Interconectado de Movilidad.

Para el proyecto de rehabilitación del Camino Real a Colima, habrá una inversión de 386 millones, con lo que se busca completar dicha vía y que funcione como vialidad alternativa a López Mateos. La Línea 4 del Tren Ligero contaría con 257 millones para su puesta en marcha. Y 670 millones para la contraprestación del proyecto, que incluye el pago de recuperación de inversión y el servicio de recaudo del sistema.

CT