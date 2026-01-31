Sábado, 31 de Enero 2026

Presidente del PAN en Jalisco reta a sus consejeros a ganar elección de 2027 "con acciones"

El edil llamó a asumir un compromiso total con el partido y con Jalisco; dejó claro que el reto que enfrenta Acción Nacional no se resolverá con discursos

Por: El Informador

Juan Pablo Colín señaló que el momento político actual exige entrega sin escatimar esfuerzos, porque el trabajo que viene es para recuperar Jalisco. ESPECIAL

Juan Pablo Colín, presidente del PAN en Jalisco, encabezó la instalación formal del Consejo Estatal de su partido en el estado para el periodo 2025–2028, integrado por 137 consejeras y consejeros, entre quienes se encuentran exgobernadores, diputadas y diputados locales y federales, presidentas y presidentes municipales, así como panistas con una trayectoria reconocida dentro del partido.

En esta asamblea, el edil retó al Consejo Estatal del PAN a ganar la elección de 2027 con acciones, no discursos. Llamó a asumir un compromiso total con el partido y con Jalisco, y dejó claro que el reto que enfrenta Acción Nacional no se resolverá con discursos, sino con trabajo permanente en la calle, cercanía con la gente y la participación activa de cada consejera y consejero. Señaló que el momento exige entrega sin escatimar esfuerzos, porque el trabajo que viene es para recuperar Jalisco.

Subrayó que este proyecto no puede construirse en solitario y que ni la dirigencia ni los gobiernos del PAN deben caminar solos: reiteró que solo con unidad real y trabajo conjunto será posible recuperar el rumbo de Jalisco.

Un espacio de resistencia política: Colín

 Solo con unidad real y trabajo conjunto será posible recuperar el rumbo del estado: Juan Pablo Colín, presidente del PAN en Jalisco. ESPECIAL
En esta instalación del Consejo del PAN en Jalisco, Colín declaró que "inicia una etapa que exige carácter, unidad y acciones claras; no es un periodo para administrarlo, es para recuperarlo todo. Vamos a ganar la elección de 2027".

Colín destacó que el Consejo Estatal no es un órgano decorativo, sino un espacio de resistencia política y de defensa de Jalisco frente al "fracaso de los gobiernos actuales" y al "autoritarismo de Morena".

Por último, reconoció a las y los consejeros como quienes han sostenido al PAN en "los momentos más complejos" y "como pieza clave para recuperar, con trabajo y diferencia clara", la gubernatura de Jalisco.

Durante la sesión se aprobó la integración de diversas comisiones internas, entre ellas la Comisión de Doctrina, Vigilancia y Orden, fundamentales para garantizar la legalidad, la transparencia y la vida democrática del partido.

