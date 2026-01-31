Juan Pablo Colín, presidente del PAN en Jalisco, encabezó la instalación formal del Consejo Estatal de su partido en el estado para el periodo 2025–2028, integrado por 137 consejeras y consejeros, entre quienes se encuentran exgobernadores, diputadas y diputados locales y federales, presidentas y presidentes municipales, así como panistas con una trayectoria reconocida dentro del partido.

En esta asamblea, el edil retó al Consejo Estatal del PAN a ganar la elección de 2027 con acciones, no discursos . Llamó a asumir un compromiso total con el partido y con Jalisco, y dejó claro que el reto que enfrenta Acción Nacional no se resolverá con discursos, sino con trabajo permanente en la calle, cercanía con la gente y la participación activa de cada consejera y consejero . Señaló que el momento exige entrega sin escatimar esfuerzos, porque el trabajo que viene es para recuperar Jalisco .

Subrayó que este proyecto no puede construirse en solitario y que ni la dirigencia ni los gobiernos del PAN deben caminar solos: reiteró que solo con unidad real y trabajo conjunto será posible recuperar el rumbo de Jalisco.

Un espacio de resistencia política: Colín

En esta instalación del Consejo del PAN en Jalisco, Colín declaró que "inicia una etapa que exige carácter, unidad y acciones claras; no es un periodo para administrarlo, es para recuperarlo todo. Vamos a ganar la elección de 2027".

Colín destacó que el Consejo Estatal no es un órgano decorativo, sino un espacio de resistencia política y de defensa de Jalisco frente al "fracaso de los gobiernos actuales" y al "autoritarismo de Morena" .

Por último, reconoció a las y los consejeros como quienes han sostenido al PAN en "los momentos más complejos" y "como pieza clave para recuperar, con trabajo y diferencia clara", la gubernatura de Jalisco.

Durante la sesión se aprobó la integración de diversas comisiones internas, entre ellas la Comisión de Doctrina, Vigilancia y Orden, fundamentales para garantizar la legalidad, la transparencia y la vida democrática del partido.

