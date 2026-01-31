¿Cuánto tiempo se hace de Guadalajara a San Juan de los Lagos?

México se prepara para una de las celebraciones que forman parte del calendario litúrgico, el Día de la Candelaria el 2 de febrero. Esta fiesta forma parte de una de las temporadas de mayor fervor religioso y en Jalisco se encuentra uno de los destinos más visitados por esta fecha: el municipio de San Juan de los Lagos.

En la fiesta de la Candelaria se acostumbra a que las personas que encontraron la figura del "Niño Dios" en la rosca de reyes que se parte el 6 de enero prepare una celebración el día 2 de febrero, en la que se ofrecen tamales y atole. Además, está la tradición de vestir la imagen del niño y presentarlo ante el templo.

Precisamente en San Juan de los Lagos se encuentra una de las iglesias muy visitadas, si no la más asistida con motivo de esta fiesta. Ubicado en la zona de los Altos de Jalisco, este municipio es muy conocido por su rica historia de fe, y es uno de los sitios que se deben recorrer de manera obligatoria para los creyentes, de cara también a la Cuaresma.

¿Dónde está y cómo llegar a San Juan de los Lagos desde Guadalajara?

A San Juan de los Lagos, cada año, acuden fieles procedentes de otros municipios de Jalisco, incluidos los de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), además de los de otros estados como son San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, o el Estado de México.

San Juan se encuentra en los Altos Norte de Jalisco, a 146.2 km de Guadalajara, según Google Maps. Para llegar saliendo desde la capital de Jalisco, se viaja por la autopista Guadalajara - Lagos de Moreno (que cruza por los municipios de Guadalajara, Zapotlanejo, Tepatitlán, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, según Red Vía Corta). Mediante esta vía se hace el recorrido en alrededor de 1 hora y 50 minutos, e incluye paradas en casetas.

El municipio de San Juan de los Lagos es el segundo centro religioso más importante de México. Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), limita al norte con Teocaltiche y Encarnación de Díaz, al sur con Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián y Unión de San Antonio, al oriente con Lagos de Moreno y Unión de San Antonio y al poniente con Teocaltiche y Jalostotitlán.

Sobre el turismo, este lugar es el más visitado de toda la región, y su emblema es la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Hay fiestas patronales en febrero, mayo, agosto y diciembre.

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de Jalisco, debido a la influencia turística de San Juan de los Lagos, la industria se dedica principalmente a la elaboración de productos alimenticios, sobre todo, la venta de dulces derivados de la leche.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Zoológico Guadalajara: Estas personas pueden entrar gratis con este requisito

OF

