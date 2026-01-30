Tenemos más coincidencias que diferencias con el gobierno federal: José Medina Mora

Con el gobierno federal hay más coincidencias que diferencias y se debe trabajar por sacar al país adelante asegura el empresario José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Durante su participación en el panel Desafíos de la Nación realizado en el marco del Segundo Diálogo Nacional por la Paz que se realiza en el ITESO, Medina Mora sostuvo que aunque piensan muy diferente con el gobierno federal eso no quita que se pueda dialogar.

"Es escuchar, el buscar ese bien común, es decir buscar las coincidencias en lugar de atorarnos en las diferencias y a partir de las coincidencias construir", comentó.

Explicó que fue de esta manera que en el sexenio pasado se lograron acuerdos con el gobierno federal en temas donde claramente se pensaba diferente, había discusiones, pero se escucharon con respeto y se buscaron esos temas comunes.

"El día que le presentamos a la presidenta Claudia Sheinbaum el modelo de Desarrollo Inclusivo nos dijo dos cosas: Primero que le sorprendía que los empresarios habláramos de desarrollo social y no nada más del crecimiento del Producto Interno Bruto y lo segundo que nos dijo es que encontraba más coincidencias que diferencias y a partir de eso hemos podido construir soluciones para la realidad que hoy vivimos en México", añadió.

Por este motivo dijo que el sector empresarial se propuso como primera prioridad reactivar la inversión para generar empleos bien remunerados una prioridad también de la presidenta de México.

Adicionalmente dijo que se han propuesto acompañar al gobierno federal en la revisión del T-MEC donde van a ir juntos, en equipo el gobierno federal y el sector empresarial.

"Es momento de ponernos la camiseta de la Selección Nacional todos en el mismo equipo pero también el voltear a ver a estos micro y pequeños negocios, tenemos que lograr una sola economía no nada más que crezcan las medianas y grandes empresas, que integremos a los micro y pequeños negocios y tenemos que trabajar en que se distribuyan las oportunidades

Durante el panel Desafíos de la Nación Mexicana el presidente del Consejo Coordinador Empresarial presentó el Modelo de Desarrollo Inclusivo que se rige por los principios de desarrollo humano, la libre competencia, un régimen democrático y de derecho y la acción solidaria, subsidiaria, responsable e incluyente de la sociedad y el gobierno.

En el panel realizado en el Auditorio Pedro Arrupe del Iteso también participaron Sara González, Alfonso Alfaro y Daniel Moreno.

MF