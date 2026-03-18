Presentan Instituto MIND México para impulsar la competitividad industrial en Jalisco

Esta mañana fue presentado el Instituto MIND México, mediante el cual se buscará fortalecer la competitividad del sector industrial a través de la formación, la innovación y la vinculación estratégica entre la academia, la empresa y la tecnología.

Mediante este organismo se dará a conocer la oferta educativa de alto nivel, la cual incluye: Maestrías, cursos, diplomados, talleres, master class y foros.

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El Instituto también busca impulsar el desarrollo de talento de todos los niveles, impactando a industriales, tomadores de decisiones, mandos consolidados, profesionistas y jóvenes universitarios.

Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), explicó que se trata de un proyecto que impulsará la capacitación de los sectores.

CORTESÍA

En este Instituto habrá cursos de capacitación, certificaciones, convenios con universidades para ofrecer carreras en línea, además de impulsar la educación dual.

"La educación dual es la base de este proyecto; ya firmamos un convenio con la Universidad de Guadalajara y vienen muchos convenios más para llevar la educación dual a más jaliscienses", comentó.

El dirigente de los industriales dijo que con este Instituto se busca ir un paso adelante en la productividad.

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"Es un sueño que teníamos desde hace cinco años del Instituto, es ir un paso adelante; viene la reducción de las 48 a 40 horas y tenemos que ser más productivos. Según la OCDE, México es uno de los países menos productivos; entonces tenemos que impulsar la productividad y la innovación, pero también tenemos que llevarla a las pymes", comentó.

En la presentación del evento estuvo el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

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