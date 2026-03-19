Autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), verificaron los protocolos de movilidad y seguridad en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara de cara a la celebración del Mundial de Futbol 2026.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco informó que el objetivo es que el personal de esa terminal aérea esté preparado para la atención de un alto volumen de pasajeros, tanto nacionales como extranjeros.

De acuerdo con estimaciones, se espera que el flujo de pasajeros aumente a dos millones durante junio en el Aeropuerto de Guadalajara con motivo de la justa deportiva, incluyendo visitantes en general, jugadores de las distintas selecciones y organizadores de la FIFA.

¿Cómo fue el protocolo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara?

La verificación consistió en realizar recorridos por las pistas, así como un simulacro de llegada de vuelos, atención en el área de migración, aduanas y observación de los procesos de seguridad e instalaciones generales para los usuarios.

Durante la verificación al Aeropuerto tapatío, hubo presencia de la subsecretaria de Transporte de la SICT, Tania Carro Toledo; el coordinador de Centros SICT, Carlo Benítez Ojeda; la directora General del Centro SICT Jalisco, María Padilla Romo; así como la coordinadora de México para los trabajos del Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón.

También participaron funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Guardia Nacional y del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

¿Cuándo se celebrará el Mundial en México?

La inauguración del Mundial 2026 está programada para el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX), México, en punto de las 13:00 horas, las selecciones a disputarse serán México y Sudáfrica.

Así es como acogerán las tierras mexicanas el primero de los trece partidos repartidos en el Estadio Azteca, el Estadio AKRON en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey. La final del evento deportivo ocurrirá hasta el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

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AO

