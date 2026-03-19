Jueves, 19 de Marzo 2026

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Reportan cierres parciales en la Guadalajara-Colima

Autoridades se encuentran retirando vehículos pesados de la carretera

Por: Fabián Flores

SICT Jalisco anunció cierres parciales en la Guadalajara-Colima. SUN / ARCHIVO

SICT Jalisco anunció cierres parciales en la Guadalajara-Colima. SUN / ARCHIVO

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Jalisco (SICT) reportó este 19 de marzo desde sus redes sociales que la autopista Guadalajara-Colima registra recortes parciales a la circulación.

El organismo declaró que se llevan a cabo "maniobras para el retiro de vehículos pesados que chocaron por alcance".

 X / @jalisco_sict
X / @jalisco_sict

La SICT puntualizó que los cortes parciales a la circulación se encuentran en el tramo 48+200, con dirección a Guadalajara. Se recomienda circular con precaución.

En momentos, más información…

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