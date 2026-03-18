Policía Estatal de Caminos asegura estar tranquila tras hallazgo de presuntos pagos del CNG

Confianza en los policías y tranquilidad al interior de la dependencia es el ambiente que se vive al interior de la Policía Estatal de Caminos, aseguró su comisario, Óscar Manuel Montaño, quien también indicó que la investigación sobre los presuntos pagos que Cártel Nueva Generación (CNG ) hizo a la corporación es llevada a cabo por "autoridades competentes" a fin de no interrumpir el proceso.

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"Nosotros estamos tranquilos en esa situación. Como lo dijo nuestro señor secretario, se empezaron a hacer revisiones a todo el personal. Ahorita tuvimos instrucciones por parte de nuestro señor secretario en relación al personal: estarlos rotando cada 15 días dentro de las mismas regiones. El que se encuentra en la Costa viene a Altos Norte; el que viene de Altos Norte se va a Ciénega, el que viene de Ciénega se va a Centro y así a diferentes lugares", expresó.

Las revisiones del personal, detalló Montaño Iñiguez, las lleva a cabo el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, en relación a los exámenes de control y confianza. Estas inspecciones no son compartidas con la Policía Estatal de Caminos. A la fecha, se ha movido al personal de Mascota a Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Tepatitlán; los policías de la región Ciénega fueron trasladados a Tequila, Amatitán y Hostotipaquillo.

La dependencia cuenta con 150 elementos y 100 unidades. El comisario descartó que exista déficit de uniformados. De acuerdo con lo revelado por El Universal, el Cártel Nueva Generación pagó 400 mil pesos a la Policía Estatal, 40 mil pesos a la Policía Estatal de Caminos y 16 mil pesos a la Policía Vial para operar libremente al interior de Jalisco.

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"Claro que sí (confío en los policías de caminos). Realmente nosotros tenemos la mejor disposición de que los policías que salen a trabajar hagan bien su trabajo, y realmente si resultase que alguno hizo algún mal uso de sus funciones, ahora sí que como lo estipularon los superiores: el que haya actuado mal y tengamos alguna comprobación de lo mismo, que se atenga a sus consecuencias, tanto legales como jurídicas", concluyó.

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