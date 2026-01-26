Zoológico de Guadalajara refugia más de 300 especies, conoce la lista completa y cuántas están en extinción

El Zoológico de Guadalajara se ha convertido en un santuario para más de 300 especies, de las cuales el 85 % se encuentran en grado de amenaza o en peligro de extinción. Son aproximadamente cerca de 6 mil animales que están al cuidado en este lugar de conservación.Entre las principales especies que están bajo su protección se encuentran: Cabe destacar que la mayoría de los animales provienen de programas internacionales de rescate y conservación, gracias al trabajo conjunto con asociaciones, zoológicos y acuarios de México, EU y Europa, asimismo, instituciones gubernamentales mexicanas. Gracias a estos intercambios los especialistas pueden mantener poblaciones genéticamente viables y sanas para asegurar su reproducción y permanencia en el planeta, compartió a la agencia informativa EFE, Luis Soto, director del zoológico. Asimismo, explicó que se prevé que algunas especies permanezcan bajo su resguardo toda su vida, mientras otras podrían regresar a su hábitat natural una vez que existan las condiciones. El Zoológico Guadalajara ha sido reconocido por la atención Integral que brinda a sus especies, gracias a su hospital veterinario conocido como de Medicina y Bienestar Animal que ofrece servicios avanzados de cirugías, tomografías, rayos X digitales, endoscopía y laboratorio clínico que puede atender desde una tortuga hasta un león. Sin embargo, en ocasiones los esfuerzos no son suficientes, ya que de acuerdo a especialistas algunas especies no podrán regresar a su hábitat natural debido a la invasión urbana y la deforestación. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS