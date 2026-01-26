Zoológico de Guadalajara refugia más de 300 especies, conoce la lista completa y cuántas están en extinción

El Zoológico de Guadalajara se ha convertido en un santuario para más de 300 especies, de las cuales el 85 % se encuentran en grado de amenaza o en peligro de extinción. Son aproximadamente cerca de 6 mil animales que están al cuidado en este lugar de conservación.

Entre las principales especies que están bajo su protección se encuentran:

Los pingüinos Adelia, una especie antártica afectada por el calentamiento global.

El lobo gris mexicano

Los rinocerontes indios, amenazados por la caza furtiva y destrucción de su hábitat.

La guacamaya verde

La tortuga casquito, de la que sólo prevalecen 500 ejemplares.

Animales en peligro de extinción reciben ayuda internacional

Cabe destacar que la mayoría de los animales provienen de programas internacionales de rescate y conservación, gracias al trabajo conjunto con asociaciones, zoológicos y acuarios de México, EU y Europa, asimismo, instituciones gubernamentales mexicanas.

Gracias a estos intercambios los especialistas pueden mantener poblaciones genéticamente viables y sanas para asegurar su reproducción y permanencia en el planeta, compartió a la agencia informativa EFE, Luis Soto, director del zoológico.

Asimismo, explicó que se prevé que algunas especies permanezcan bajo su resguardo toda su vida, mientras otras podrían regresar a su hábitat natural una vez que existan las condiciones.

Especialistas en diferentes áreas atienden a todas las especies

El Zoológico Guadalajara ha sido reconocido por la atención Integral que brinda a sus especies, gracias a su hospital veterinario conocido como de Medicina y Bienestar Animal que ofrece servicios avanzados de cirugías, tomografías, rayos X digitales, endoscopía y laboratorio clínico que puede atender desde una tortuga hasta un león.

Sin embargo, en ocasiones los esfuerzos no son suficientes, ya que de acuerdo a especialistas algunas especies no podrán regresar a su hábitat natural debido a la invasión urbana y la deforestación.

