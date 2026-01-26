Debido al incremento de casos de sarampión en Jalisco, universidades privadas y organismos empresariales informaron que promoverán entre sus alumnos y empleados la aplicación de la vacuna contra esta enfermedad viral altamente contagiosa.

Raúl Flores López, presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex), explicó que dentro de las empresas afiliadas no se tiene reportado ningún caso, por lo que no se contempla la instalación de brigadas de vacunación ; sin embargo, sí se promoverá la aplicación de la vacuna entre los trabajadores.

“La recomendación es mantenerse alertas para evitar contagios y poder atenderlos con la mayor rapidez”, explicó.

“Lo que hemos estado monitoreando es precisamente si hay algún brote, pero no tenemos contemplado llevar brigadas de vacunación. En el caso específico de las empresas, lo estamos monitoreando para ver si se presenta un brote y poder atenderlo de manera puntual”, añadió.

Por su parte, Gabriela Vázquez Armenta, decana de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, informó que esta institución brindará apoyo a la Secretaría de Salud.

“La próxima semana, como institución educativa, tendremos un macromódulo de vacunación. Creemos que es una parte importante del compromiso de las instituciones educativas en todo lo que se pueda hacer en materia de promoción y prevención”, sostuvo.

Asimismo, Augusto Chacón, director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, comentó que la situación actual del sarampión hace imprescindible la participación de los servicios médicos municipales.

“Vacunar en 25 manzanas donde se detecta un caso implica una movilización que genera mucho más estrés en el sistema de salud”, señaló.

Ante el brote de sarampión que afecta a Jalisco a inicios del año, con 324 casos activos en la entidad, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) , en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó esta mañana que ampliará las brigadas de vacunación en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para contar con 900 profesionales de la salud, cifra que podría aumentar hasta mil 200 personas.

