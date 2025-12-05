Del 7 de diciembre al 7 de enero, el festival Ilusionante 2025 ofrecerá actividades y atracciones gratuitas en el Área Metropolitana de Guadalajara para celebrar la Navidad en la ciudad, además de que se instalará el tradicional árbol navideño, las luces y ornamentos decembrinos en el Centro Histórico de la metrópoli.

En su cuarta edición, el festival espera reunir a cuatro millones de asistentes durante todo el mes. El evento se lleva a cabo en colaboración con los gobiernos del Estado, Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, así como con la Cámara de Comercio de Guadalajara. La inauguración será el próximo domingo a las 19:30 horas en paseo Fray Antonio Alcalde.

En la perla tapatía las atracciones se extenderán desde el Jardín Reforma hasta avenida Juárez, y contemplan la instalación del árbol de Navidad frente a la Catedral, la iluminación de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, la Plaza de Armas y otros puntos del primer cuadro de la ciudad. A partir de la segunda quincena de diciembre estará disponible la pista de hielo, con capacidad para 70 personas de forma simultánea; la rueda de la fortuna, para mil 500 personas diarias; y el espectáculo de video mapping en la fachada de la Catedral. Además, la Cámara de Comercio ofrecerá una experiencia inmersiva navideña, que incluye un paseo en trineo, una puesta en escena con 20 artistas cada hora y un set fotográfico para la foto con Santa Claus.

Por su parte, en Zapopan, también a partir de la segunda quincena de diciembre, se instalará otra pista de hielo con capacidad para 70 personas, así como actividades culturales y recreativas. En tanto, en Tlajomulco, a partir del 15 del mes corriente, la Unidad Deportiva Chivabarrio contará con juegos mecánicos.

Asimismo, como parte del festival Ilusionante, se ofrecerá un programa de cultura durante las vacaciones decembrinas. La directora de ballet de Jalisco, Lucy Arce, invitó a acudir al espectáculo de El Cascanueces, que se llevará a cabo del 17 al 21 de diciembre en el Teatro Degollado.

"Van a encontrar cosas nuevas, nuevos bailarines y un impulso que hemos dado este año, sobre todo a toda esa mejoría técnica y artística que han logrado tener los bailarines en el último año. Entonces, se van a sorprender; y para los que no conocen El Cascanueces, no hay mejor ballet para acercarse al arte y a la danza".

La directora de operaciones artísticas de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), Magali Palomar Santillán, detalló que el 11 y 14 de diciembre se realizarán los dos conciertos de cierre del año, con lo que concluye una presentación de 80 eventos a lo largo del año.

Para estas fechas, cuatro solitas jaliscienses tendrán participación: Anabel de la Mora, soprano; Vanessa Jara, mezzosoprano; César Delgado, tenor; y Carlos López, barítono. Todos estarán bajo la dirección del maestro José Luis Castillo. Palomar Santillán añadió que entre las obras que presentarán se cuentan algunas de El Cascanueces, el Mesías de Handel y el último movimiento de la sinfonía número 4 de Gustav Mahler. Tanto para el ballet como la para OFJ, los boletos ya están disponibles en Boletomóvil.

Mientras tanto, los museos, exposiciones y galerías de la ciudad contarán con horarios extendidos del 22 de diciembre al 6 de enero, y habrá acceso libre a todas las actividades. José Luis Coronado, director general de estos recintos, indicó que serán ocho espacios los que contarán con estas amenidades durante las dos semanas vacacionales.

Destacó las exposiciones de nacimientos tradicionales en el Museo de las Artes Populares, en el Centro de Guadalajara; 'La resurrección de Simón Rodríguez', 'El Doctor Atl y el Paisaje Contemporáneo', 'Para no olvidar' en el ex Convento del Carmen. Invitó a visitar las redes sociales de la dirección: megmuseos Jalisco para conocer mayores detalles de las actividades.

