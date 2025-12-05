Viernes, 05 de Diciembre 2025

Lemus comparte video con Infantino previo al sorteo del Mundial 2026

"Fue todo un privilegio conocer a Gianni Infantino, Presidente de la FIFA", escribió Lemus en redes sociales

Por: El Informador

En este encuentro, el mandatario estatal, junto con Amaury Vergara, aprovecharon para explicar los avances que hay en la entidad de cara al Mundial 2026. EL INFORMADOR/ARCHIVO ESPECIAL/@PabloLemusN

La mañana de este viernes 5 de diciembre, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, compartió un video en el que aparece junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, previo a la celebración del sorteo de la Copa del Mundo 2026.

"Fue todo un privilegio conocer a Gianni Infantino, Presidente de la FIFA", escribió Lemus en redes sociales.

En este encuentro, el mandatario estatal, junto con Amaury Vergara, presidente y director general de Grupo Omnilife-Chivas, aprovecharon para explicar los avances que hay en la entidad de cara al evento deportivo internacional, del cual será sede el próximo año.

