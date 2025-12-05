Motociclista muere tras ser atropellado en Carretera a Chapala

Un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo de carga en los carriles centrales de la Carretera a Chapala.

El percance ocurrió con sentido a Guadalajara, a unos pocos metros del cruce de la vialidad con Periférico Sur, esto en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Presuntamente, la víctima habría derrapado mientras conducía una motocicleta de mediano cilindraje. El percance se dio porque detrás de él, circulaba un tráiler que no pudo frenar a tiempo y terminó pasando por encima.

El impacto fue fatal, pese a que el hombre portaba el casco protector.

El cuerpo quedó tendido en la vía y los restos de la moto a varios metros de distancia. Paramédicos municipales confirmaron el deceso al llegar debido a la gravedad de las lesiones. La zona fue acordonada por las autoridades viales para permitir el trabajo de los peritos; el cuerpo será trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para su identificación.

