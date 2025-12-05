Eduardo Manzano de "Los Polivoces" muere a los 87 años de edad

A través de sus redes sociales, Lalo Manzano anunció la muerte de su padre, Eduardo Manzano, a los 87 años de edad. El cómico formó parte del dúo Los Polivoces junto a Enrique Cuenca, mancuerna que se convirtió en una institución dentro de la comedia mexicana.

El comunicado anuncia el deceso del "Polivoz" Manzano con el siguiente párrafo: "Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento".

"Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles" escribe su hijo en un sentido comunicado.

Por último, recuerda que "Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa".

Con el deceso de Manzano, la comedia mexicana pierde a uno de sus grandes pilares históricos. Basta recordar los personajes que formaron parte de su imaginario entre los que se encuentran el comandante Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y el "Wash and Wear".

Luego del éxito de todos ellos, Manzano también logró renombre por participar en la serie Una familia de diez, producida por Jorge Ortiz de Pinedo, en donde interpretó al abuelo Arnoldo López Cornejo. De igual forma, habría que destacar Ahí madre, en donde colaboró con Roberto Gómez Bolaños.

"El Polivoz" cierra una filmografía con más de 30 producciones entre películas, telenovelas, programas y series de televisión y de radio.

