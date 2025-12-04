Jueves, 04 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | Ticketmaster

Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

Ticketmaster ofrece 10 conciertos al 2x1 hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos seis conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster el día de hoy. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estos seis conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster el día de hoy. EL INFORMADOR / ARCHIVO

¡Corre! Ticketmaster ofrece seis conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1 hoy jueves 4 de diciembre de 2025. A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto
Viernes 5 de diciembre Camilo Séptimo Teatro Diana
Viernes 19 de diciembre  Flor Bertotti 
 		 Auditorio Telmex
Miércoles 10 de diciembre The Rasmus Auditorio Telmex
Domingo 14 de diciembre Dos Voces, un sentimiento Arguro Vargas y Steeven Sandoval Teatro Diana
Viernes 19 de diciembre Los Baby's Teatro Diana
Domingo 15 de febrero de 2026 La Caravana del Amor Auditorio Telmex

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones