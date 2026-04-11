El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una advertencia contundente para la semana del 13 al 19 de abril, confirmando que el calor extremo será el protagonista indiscutible en gran parte del territorio nacional , afectando severamente nuestra rutina diaria y obligándonos a tomar precauciones extraordinarias.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, un poderoso anticiclón posicionado en los niveles medios de la atmósfera está generando un inmenso "domo de calor", el cual actuará como una barrera invisible que bloqueará cualquier intento de formación de nubes, atrapando el aire caliente cerca de la superficie terrestre.

Para los habitantes de Guadalajara y la mayor parte de los municipios de Jalisco, este fenómeno se traducirá en días consecutivos de cielos completamente despejados, escasa humedad y un sol abrasador que se sentirá con fuerza desde las primeras horas de la mañana, elevando la sensación térmica de manera considerable.

¿Qué temperaturas extremas nos esperan esta semana?

Según los datos oficiales compartidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su pronóstico extendido a 96 horas, las temperaturas máximas en nuestra región occidente oscilarán peligrosamente entre los 35 °C y los 40 °C, convirtiendo las tardes en un auténtico horno al aire libre que afectará a miles de ciudadanos que transitan por la vía pública .

Los expertos advierten que el pico máximo de este calor sofocante se registrará diariamente entre las 14:00 y las 16:00 horas, un lapso crítico donde la radiación ultravioleta alcanzará niveles extremos, poniendo en riesgo la piel de quienes se expongan sin protección adecuada, por lo que se sugiere evitar actividades físicas intensas a la intemperie.

Aunque las mañanas tapatías podrían arrancar con unos engañosos 16 °C o 17 °C, brindando una falsa sensación de frescura, el termómetro escalará de forma agresiva y rápida, dejando un ambiente sumamente seco que no dará tregua hasta bien entrada la noche, dificultando incluso el descanso nocturno en los hogares sin ventilación adecuada.

El gran contraste: Lluvias en el norte y sequía total en el occidente

Mientras nuestra entidad y estados vecinos como Nayarit, Colima y Michoacán sufren los estragos directos de esta onda de calor, el panorama meteorológico resulta ser radicalmente distinto y caótico en la frontera norte de la República Mexicana, donde las condiciones climáticas ofrecerán un respiro a sus habitantes.

El reporte extendido señala que la interacción de un nuevo frente frío con una línea seca y la corriente en chorro subtropical provocarán fuertes rachas de viento, tormentas eléctricas y hasta posibles granizadas en entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, generando un ambiente mucho más fresco y húmedo en esa zona.

Lamentablemente, esta inestabilidad atmosférica y sus refrescantes precipitaciones no lograrán descender hacia el centro y occidente del país, condenando a nuestra región a una semana completamente seca, sin una sola gota de lluvia que ayude a mitigar las altas temperaturas que mantendrán en alerta máxima a los servicios de salud y emergencias locales.

Tips rápidos y vitales para sobrevivir al domo de calor

Para evitar ser víctima de un peligroso golpe de calor o sufrir una deshidratación severa durante estos días críticos de abril, las autoridades de Protección Civil recomiendan encarecidamente adoptar de inmediato las siguientes medidas preventivas en tu hogar y lugar de trabajo, protegiendo especialmente a niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

• Hidratación constante: Bebe al menos dos a tres litros de agua natural al día, incluso si no sientes sed.

• Protección solar: Aplica bloqueador FPS 50+ cada cuatro horas, usa sombrero de ala ancha y gafas oscuras si debes salir entre las 11:00 y las 17:00 horas.

• Ropa adecuada: Viste prendas ligeras, holgadas, de algodón y de colores claros para reflejar la luz solar.

• Cuidado de mascotas: Nunca dejes a tus animales en azoteas o autos cerrados; asegúrate de que tengan agua fresca y sombra todo el día.

Ante este panorama desafiante, es fundamental que te mantengas informado a través de El Informador y consultes las actualizaciones diarias del SMN para anticipar cualquier cambio repentino en este agresivo patrón climático que marcará la mitad del mes y que exige la máxima responsabilidad y prevención por parte de toda la ciudadanía.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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