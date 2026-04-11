Aseguran pipas con aparente gasolina en El Arenal

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional interceptaron y aseguraron cinco pipas con gasolina que presuntamente fue robada, esto en el municipio de El Arenal.

Fueron los elementos militares quienes hicieron el hallazgo de las pipas con combustible durante la mañana de este sábado, poco después de las 07:40 horas en la Carretera Guadalajara - Tepic, a la altura del poblado de Santa Cruz del Astillero, en el municipio de El Arenal

De acuerdo con los reportes preliminares, los oficiales castrenses realizaban su recorrido de vigilancia por la zona cuando vieron las cinco pipas con estacionadas y sin conductores en la carretera federal, por lo que se detuvieron para verificar la situación de los automotores pesados

El hecho provocó que los elementos del Ejército cerraran la carretera federal por varios minutos con el fin de asegurar e inspeccionar ambos vehículos, lo que provocó problemas viales en la zona. Aunque la carretera fue reabierta hasta casi las 9:00 horas de este sábado.

Los elementos federales pusieron a disposición del Agente del Ministerio Federal las cinco pipas con el presunto combustible robado, aunque deberá ser la autoridad de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes determinen el contenido concreto de los vehículos, así como el posible origen.

Esto se suma a los hallazgos de tomas clandestinas de hidrocarburo, así como combustible robado durante las últimas semanas en Jalisco.

Tan solo esta semana, la FGR en el estado informó del hallazgo de mil 700 litros de hidrocarburo y un inmueble en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, así como 8 ordeñas de combustible detectadas y aseguradas en los municipios de Tala, Tototlán y El Arenal en hechos reportados en los últimos días.

YC