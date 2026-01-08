Inicia operaciones nuevo servicio de ferry en Puerto Vallarta

Para fortalecer la conectividad marítima y potenciar el turismo náutico en la región, se inauguró el Ferry Vallarta, una embarcación concebida para ofrecer un servicio moderno, seguro y eficiente que amplía las opciones de transporte y experiencias turísticas en Puerto Vallarta.

Ferry Vallarta inicia operaciones con capacidad para 400 pasajeros y un recorrido que conecta Puerto Mágico, Muelle de los Muertos y Yelapa, en viajes de hora y media, tres veces por semana.

Te puede interesar: Estas dos playas de Puerto Vallarta tienen bandera roja

El evento fue encabezado por Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco; Juan Pablo Martínez, Gerente de Prosperidad, Desarrollo Económico y Turismo de la ciudad en representación del Presidente Municipal Luis Munguía; Miguel Tejeda Guillemín, empresario naviero; y representantes de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

"El turismo náutico representa una de las grandes fortalezas de Puerto Vallarta y de Jalisco. Con la puesta en marcha del Ferry Vallarta damos un paso decisivo para ampliar la conectividad marítima y ofrecer experiencias seguras, modernas y responsables", aseguró la Secretaria Michelle Fridman Hirsch.

Ferry Vallarta inicia operaciones para fortalecer la conectividad marítima y el turismo náutico en Puerto Vallarta. CORTESÍA

"Queremos que cada viaje sea más que un traslado: que sea una experiencia que conecte con el mar y con la riqueza cultural de nuestra región. Así consolidamos a Jalisco como líder en turismo náutico y como destino que apuesta por un desarrollo sostenible y consciente", añadió Fridman Hirsch.

Con tres motores de 600 caballos de fuerza, aire acondicionado y una tripulación profesional y certificada, la embarcación garantiza seguridad, comodidad y eficiencia.

La inauguración se da en un contexto de crecimiento del turismo náutico en Puerto Vallarta; esto es, más de 558 mil personas participaron en actividades marítimas durante 2025, un aumento de 4.5 por ciento respecto al año anterior.

Se estima que cada año alrededor de 600 mil visitantes disfrutan experiencias en sitios como Muelle de los Muertos, Marina Vallarta, Mismaloya y Costa Careyes.

El turismo náutico en Puerto Vallarta suma un nuevo impulso con el arranque de operaciones del Ferry Vallarta. CORTESÍA

Más allá de las cifras, el turismo náutico se distingue por sus características únicas. Está basado en experiencias que conectan con el mar, con la libertad y con los sentidos.

Además, genera un gasto turístico elevado gracias a la demanda de servicios premium, tours y vivencias especiales. Involucra a múltiples sectores de la cadena de valor, desde marinas y hoteles, hasta guías, gastronomía, transporte, cultura y naturaleza.

Se trata de un turismo que fomenta la convivencia armónica con el entorno, promoviendo prácticas más conscientes y responsables.

Ferry Vallarta busca ofrecer más que traslados, creando experiencias que conectan con el mar y la cultura local. CORTESÍA

Sus elementos clave incluyen infraestructura náutica, gestión sostenible y seguridad, además de servicios complementarios y una amplia oferta de actividades. Los beneficios económicos son directos —en marinas, muelles, astilleros, clubes náuticos, hoteles, spas y tours marítimos— e indirectos, impulsando restaurantes, transporte, guías turísticos, experiencias en tierra, comercios, artesanías y gastronomía local.

También puedes leer: Reportan el primer accidente vehicular en nueva Carretera a El Zapote

En suma, además entre los beneficios que deja este servicio están el consumo de experiencias que fortalecen la identidad de Puerto Vallarta como destino líder en turismo náutico.

Con el inicio de actividades, Ferry Vallarta se consolida como una alternativa moderna y confiable, diseñada para elevar los estándares del transporte marítimo y reforzar la unión entre Puerto Vallarta y las playas de Cabo Corrientes para impulsar un turismo náutico más seguro, eficiente y profesional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP