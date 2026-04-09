Jueves, 09 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Precio del combustible HOY, jueves 9 de abril en Guadalajara

Este jueves 9 de abril, los precios de los tres principales combustibles en México presentan variaciones leves; aquí te lo revelamos

Por: Ámbar Orozco

Por tercera semana seguida, la Secretaría de Hacienda continúa aplicando un estímulo fiscal del 100% al IEPS en la gasolina Magna y Premium. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Por tercera semana seguida, la Secretaría de Hacienda continúa aplicando un estímulo fiscal del 100% al IEPS en la gasolina Magna y Premium. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Considerando que en las últimas semanas el precio de la gasolina en México ha ido al alza debido al conflicto en Medio Oriente —el cual, recordemos, llegó a una tregua de dos semanas la mañana de este pasado miércoles—, en esta nota te contamos el precio actualizado de los combustibles (Magna, Premium y el diésel), este jueves 9 de abril de 2026. 

Este jueves, los precios presentan variaciones leves: la gasolina Premium muestra un pequeño aumento, el diésel registra una ligera baja y la Magna se mantiene prácticamente sin cambios. Aunque son ajustes mínimos, pueden impactar en el gasto cotidiano de quienes manejan.

Se mantiene el estímulo al IEPS a Premium y Magna 

Por tercera semana seguida, la Secretaría de Hacienda continúa aplicando un estímulo fiscal del 100% al IEPS en la Magna y la Premium, buscando mitigar el efecto del encarecimiento internacional del petróleo, influido por el previo cierre al estrecho de Ormuz —que fue reabierto hoy—. 

Cuotas del IEPS (del 4 al 10 de abril):

  • Magna: 6.70 pesos por litro (100%)
  • Premium: 5.65 pesos por litro (100%)
  • Diésel: 5.97 pesos por litro (81.20%)

Precio promedio nacional de la gasolina HOY jueves 9 de abril

  • Magna
    23.70 pesos por litro
  • Premium
    28.29 pesos por litro (sube ligeramente)
  • Diésel
    28.74 pesos por litro (baja levemente)

Precio de la gasolina en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco

Recuerda que el costo del combustible puede variar dependiendo de la región. Aquí te dejamos algunos ejemplos:

Jalisco

  • Magna: 23.68 pesos
  • Premium: 29.15 pesos
  • Diésel: 28.95 pesos

Zapopan

  • Magna: 23.78 pesos
  • Premium: 28.75 pesos
  • Diésel: 27.73 pesos

Tlajomulco

  • Magna: 23.86 pesos
  • Premium: 28.81 pesos
  • Diésel: 27.97 pesos

Gas natural vehicular

  • Mínimo: 10.99 pesos por litro
  • Promedio: 12.60 pesos por litro
  • Máximo: 14.49 pesos por litro

Recuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor mantiene operativos permanentes en todo el país para verificar que las estaciones de servicio despachen litros completos y respeten los precios al público.

Antes de cargar gasolina, comparar precios puede ayudarte a ahorrar. Mantente informado y elige la mejor opción que haya en tu ciudad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones