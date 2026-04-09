El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este jueves 9 de abril de 2026 con un clima que no perdona, marcando el inicio de un fin de semana que promete ser verdaderamente ardiente para todos los tapatíos que transitan por la ciudad. Estos son los detalles del pronóstico del clima:

De acuerdo con el reporte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima de esta mañana rondó los 15°C, ofreciendo un breve y engañoso respiro fresco antes de que el sol comience a castigar con toda su fuerza las calles y avenidas principales.

Para después del mediodía, los expertos pronostican que la temperatura máxima alcanzará los 32°C, con una sensación térmica que podría sentirse aún mayor debido a la extrema sequedad del ambiente , ya que la humedad apenas rozará el 19% durante las horas más críticas del día.

¿Por qué hace tanto calor en la ciudad y dónde se sentirá más?

Actualmente, una intensa onda de calor combinada con un sistema anticiclónico domina gran parte de la región occidente del país, impidiendo por completo la formación de nubes y dejando la probabilidad de lluvia en un rotundo 0% para la jornada de hoy .

Esto significa que los ciudadanos enfrentarán un cielo completamente despejado desde el amanecer hasta el ocaso, lo que eleva el índice de radiación UV a niveles extremos, alcanzando hasta 12 puntos, una cifra que exige extremar precauciones si se planea salir de casa.

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Municipios aledaños y densamente poblados como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá experimentarán condiciones climáticas idénticas, por lo que realizar actividades cotidianas o ejercicio al aire libre entre las 12:00 y las 16:00 horas representará un riesgo significativo de sufrir un golpe de calor.

Lo que está por venir en los próximos días para Jalisco

Si el clima de hoy te parece demasiado caluroso, el pronóstico extendido del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara advierte que el fin de semana será todavía más severo, sofocante y exigente para la salud de los habitantes.

Para el viernes 10 y el sábado 11 de abril, las temperaturas máximas escalarán hasta los 33°C, manteniendo el patrón de cielos claros, nula precipitación y ráfagas de viento muy ligeras que apenas alcanzarán los 4 kilómetros por hora, generando una sensación de bochorno estancado.

Incluso en zonas turísticas cercanas como el Lago de Chapala, donde la brisa del agua suele refrescar el ambiente de manera natural, se espera un clima sumamente cálido durante la tarde, ideal para estar a la sombra, pero peligroso bajo la exposición del sol directo.

Ante este panorama, las autoridades de Protección Civil y Bomberos recomiendan a la población mantenerse en constante alerta, ya que la exposición prolongada a estas temperaturas sin la protección adecuada puede derivar en deshidratación severa, fatiga crónica o problemas dermatológicos a largo plazo.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir al clima extremo de hoy:

• Usa bloqueador solar religiosamente: Aplica un protector con Factor de Protección Solar (FPS) 50+ cada dos horas si estás al aire libre, prestando especial atención a zonas sensibles como el rostro, los brazos, el cuello y las orejas.

• Hidratación constante y sin azúcar: Bebe agua natural de manera constante a lo largo del día aunque no sientas sed; evita por completo las bebidas azucaradas, los refrescos o el alcohol, ya que estos líquidos aceleran el proceso de deshidratación en el cuerpo.

• Ropa adecuada y cuidado de mascotas: Viste prendas ligeras de algodón y colores claros, acompáñalas con gafas de sol y sombrero. Además, no olvides proteger a tus mascotas: evita pasearlos sobre el pavimento caliente y asegúrate de que siempre tengan agua fresca disponible.

Actualmente, una intensa onda de calor combinada con un sistema anticiclónico domina gran parte de la región occidente del país. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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