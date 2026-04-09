El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este jueves 9 de abril mala calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Las Pintas, con 59 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 9 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Margarita , con 26 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Las Pintas, con 59 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 26 Buena Atemajac 33 Buena Country 50 Buena Oblatos 35 Buena Centro 36 Buena Tlaquepaque 47 Buena Loma Dorada 40 Buena Águilas 30 Buena Santa Anita 41 Buena Las Pintas 59 Aceptable Vallarta 34 Buena Miravalle 48 Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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