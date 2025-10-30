¿Por qué se dice que el Hotel Francés de Guadalajara está embrujado?

En la Zona Centro de Guadalajara, sobre la calle Maestranza, entre Pedro Moreno y José María Morelos, se encuentra el Hotel Francés, una edificación que reúne más de 400 años de antigüedad, y que, de acuerdo con algunos relatos populares, está embrujado.

El Hotel Francés, denominado con anterioridad "El Mesón de San José", abrió sus puertas en 1610, convirtiéndose en el primer sitio de alojamiento del territorio. Con una arquitectura colonial, pese a las remodelaciones que se le han hecho con el pasar del tiempo, su esencia todavía se conserva.

El 31 de julio de 1892, el entonces Gobernador del Estado, Flavio Romero de Velasco, nombró al hotel como un Monumento Nacional.

Compuesto por 64 habitaciones, el Hotel Francés todavía es una atractiva opción de hospedaje, pues, además de la historia que esconden sus muros, que permite vivir una elegante experiencia del pasado con todas las comodidades de presente, su ubicación también admite acceder fácilmente a sitios del Centro Histórico.

¿Por qué se dice que el Hotel Francés está embrujado?

Con regularidad, los habitantes de Guadalajara atraviesan las calles del Centro Histórico sin imaginarse las historias que ocultan sus edificaciones, que han sido testigo de la evolución de la ciudad desde su nacimiento.

En redes sociales circulan las experiencias de los visitantes del hotel, quienes aseguran la presencia de elementos paranormales dentro del mismo.

Algunos señalan que dentro de ciertas habitaciones se llega a sentir una sensación inexplicable. Los relatos populares mencionan que hay dos apariciones fantasmales en el tercer piso: la de un hombre elegante de la época y la de una niña en uno de los cuartos. Algunos también mencionan la presencia de una monja.

Estas creencias se nutren especialmente de la larga historia del edificio, uno de los más antiguos de la ciudad.

El Hotel Francés también es objeto de múltiples leyendas, relacionadas con figuras destacadas de la cultura mexicana. Una de estas señala que Francisco I. Madero se reunía ahí con sus seguidores y fue el lugar donde dio los primeros pasos para comenzar su campaña presidencial.

Además, se dice que el hotel ha sido visitado por renombrados del medio artístico y político, entre ellos María Félix y Benito Juárez.

Otro de los datos más destacados del lugar es que ahí se encuentra el primer elevador que existió en México, el cual fue importado de Italia. También fue uno de los primeros en América; el otro se encuentra en Nueva York.

