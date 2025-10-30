El frente frío núm. 11 —que recorre la vertiente del golfo de México—, junto a la masa de aire polar que lo impulsa y el ingreso de humedad del océano Pacífico, traerán chubascos en áreas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de lluvias aisladas en Sinaloa, Durango y el Estado de México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hoy, en Puerto Vallarta se esperan chubascos muy puntuales.

También se prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de México, con probabilidad de heladas en los estados de la mesa del Norte y la mesa Central.

A esta hora regresa la lluvia en Puerto Vallarta

Durante este día, el cielo permanecerá con nubes y claros en la ciudad vallartense, temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 28 km/h. También se reporta caída de lluvia en el 80% de su región —con una acumulación de agua 2.1 mm— en las siguientes horas:

04:00 a 06:00 PM Lluvia en el 100% de su región Acumulación de agua 2.1 mm

También se reporta para mañana:

31 de octubre Lluvia en el 70% de su región Acumulación de agua 1.6 mm

¿Dónde se localiza el Huracán “Melissa”?

A las 08.00 horas local, el centro de “Melissa”, de categoría2, se encontraba a unos 980 kilómetros al suroeste de Bermudas y 475 kilómetros al noreste de las Bahamas centrales, desplazándose hacia el nornoreste a 33 kilómetros por hora. Debido a su distancia y trayectoria no representa riesgo para México.

Se espera que “Melissa” empeore la situación al llegar a Bermudas por la noche, esto luego de dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Además, “Melissa” igual seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán a lo largo del día.

ESPECIAL/IAM

Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO