Por manifestación en carretera a Morelia, estas rutas de camiones modifican sus recorridos

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que algunos camiones tomarán rutas alternas este lunes 27 de octubre con motivo del bloqueo en la carretera Guadalajara–Morelia.

Los bloqueos se dan tras no alcanzar un acuerdo con las autoridades del Gobierno Federal durante las negociaciones en la Ciudad de México (CDMX), los productores de maíz que se manifestaron desde la mañana de este lunes decidieron intensificar sus protestas, por ello esta tarde iniciaron un bloqueo en la carretera Guadalajara–Morelia, a la altura del kilómetro 40, impidiendo el paso vehicular en ambos sentidos.

Rutas de camiones que modifican sus recorridos

De acuerdo con la Setran la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos tomarán ruta alterna, en sentido de Norte a Sur.

La C01 tomará Jesús Michel González, Lomas del Sur, Lomas de Ginebra, Lomas de Luxemburgo para incorporarse a Lomas de la Tejeda, calle Constitución y llegar a Francisco I. Madero.

La V01, V02 y V03 se irán Jesús Michel González, San Sebastián, calle Higareda, Metropolitano Sur para incorporarse en su ruta en Camino a San Isidro Mazatepec.

Por lo anterior te recomendamos tomar tus precauciones y anticipar tus trayectos.

Además la Comisaría de la Policía Vial de Jalisco informó que por dicha manifestación, se realizó un cierre en un sentido de la Avenida Aviación y Avenida Vallarta , con la finalidad de evitar mayores complicaciones viales en la zona.

⚠️ #TómaloEnCuenta ⚠️



Derivado de las manifestaciones que se registran este día, realizamos el cierre en un sentido de Av. Aviación y Av. Vallarta, con el objetivo de evitar mayores complicaciones viales en la zona. pic.twitter.com/DL5p9wRZ0v— Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) October 27, 2025

