Avanza desaparición del ITEI con instalación de Comisión Especial de extinción

Con la instalación formal de la Comisión Especial para la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI) -que busca garantizar una transición ordenada de sus labores a la Contraloría del Estado-, se definieron las tres fases con las que desaparecerá el organismo luego de la aprobación en junio pasado por el Congreso local a fin de armonizar la legislación estatal con la Ley General de Transparencia impulsada por el Gobierno Federal.

La Comisión será presidida por el secretario de Administración, Rafael Orendain Parra, y será integrada por el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, la contralora estatal, Teresa Brito Serrano, y el director del Archivo General del Estado, Gerardo Trujillo Vega.

En tanto, en la primera fase de extinción del organismo se llevará a cabo la aprobación del calendario de las sesiones y la habilitación del micrositio, que tendrá información actualizada sobre el proceso de desaparición y estará abierto para su consulta pública. También se realizará un diagnóstico de recursos humanos, financieros y materiales del instituto.

La segunda parte del proceso contempla los cierres contables, administrativos y fiscales en la migración de los sistemas y bases de datos, así como en la transferencia documental y patrimonial del ITEI; mientras que la última etapa se comprende auditorías de cumplimiento, la firma del acta de entrega-recepción institucional y la elaboración del informe final, que será presentado al gobernador Pablo Lemus.

En la aprobación del dictamen de junio pasado se estableció un plazo de 90 días para que el Congreso apruebe leyes secundarias necesarias para que la Contraloría asuma las funciones del ITEI. Además, también se propuso un órgano desconcentrado que se encargue de garantizar el acceso a la información. En este punto, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de Hagamos, sugirió que éste tenga mayor participación ciudadana y no política, con el objetivo de sancionar la opacidad.

