Tornados azotan comunidades a las afueras de Chicago: derriban casas y arrancan postes eléctricos

Al menos tres tornados azotaron comunidades a las afueras de Chicago el jueves 11 de junio del 2026, derribando viviendas y arrancando árboles y postes eléctricos , mientras las tormentas dejaron en tierra algunos vuelos y provocaron cortes de electricidad para varios cientos de miles en el centro-norte y el noreste de Estados Unidos.

Mientras una gran columna de aire descendía sobre Merrillville, Indiana, una localidad a unos 53 kilómetros (33 millas) al sureste de Chicago, el departamento de policía de la ciudad advirtió a los residentes que buscaran refugio. Por la noche, árboles caídos y líneas eléctricas bloqueaban las calles, había casas destrozadas y parte del techo de una escuela secundaria fue arrancado.

Equipos de emergencia trabajaban en la cercana ciudad industrial y agrícola de Streator, Illinois, mientras la comunidad se recuperaba de los daños del tornado. Se instaló un centro de reunificación para residentes desplazados en el ayuntamiento y la Cruz Roja abrió un albergue.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

La alcaldesa de Streator, Tara Bedei, dijo que no se habían reportado muertes. "Estamos increíblemente agradecidos por la seguridad de nuestros residentes y la rápida acción del personal de emergencia", señaló en un comunicado.

Fuertes tormentas retrasaron o suspendieron vuelos en los aeropuertos de ciudades como Chicago, Filadelfia y Nueva York el jueves. Varias zonas del noreste y la región del Atlántico medio también se vieron afectadas por el intenso calor y la humedad.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Los tornados se produjeron después de que fuertes tormentas azotaran el centro-norte el miércoles, causando cortes de electricidad, daños en edificios y cancelaciones de vuelos.

En Des Moines, Iowa, un hombre de 54 años falleció en un asentamiento de personas sin hogar en un parque tras ser golpeado por un árbol que "se partió y cayó durante fuertes tormentas", explicó la policía en un comunicado. El hombre fue hallado herido de gravedad el jueves por la mañana y murió en el lugar de los hechos, indicaron las autoridades. Hasta el momento, no se han reportado otras muertes o lesiones por las tormentas.

JM