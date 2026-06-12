El Salvador: Tormenta tropical Cristina deja 195 casas dañadas

Las precipitaciones asociadas a la tormenta tropical Cristina provocaron afectaciones en al menos 195 viviendas de El Salvador, entre daños estructurales e inundaciones, informó este viernes el director de Protección Civil, Luis Amaya. Pese al impacto de las lluvias, las autoridades señalaron que hasta el momento no se han registrado víctimas.

El funcionario precisó que entre el 5 y 12 de junio se registraron 170 viviendas inundadas, 24 viviendas con daños leves y una vivienda con daños fuertes, además de 112 vías obstruidas, 29 derrumbes y 23 inundaciones urbanas.

"Es importante destacar que, durante toda la incidencia de este fenómeno, no se registraron personas lesionadas ni pérdidas de vidas humanas", sostuvo Amaya en una conferencia de prensa.

Amaya detalló que el proceso de retorno de las familias evacuadas se realiza de manera gradual y responsable, verificando las condiciones de seguridad en las comunidades. También agregó que "durante el período de mayor impacto del fenómeno" se activaron 11 albergues, "donde se brindó resguardo a 82 familias, equivalentes a 229 personas (112 adultos y 117 menores de edad)".

"Actualmente, varios de estos albergues continúan activos mientras avanzamos en la etapa de retorno de algunas familias evacuadas. Este proceso se está desarrollando de forma gradual, responsable y coordinada, verificando previamente que existan condiciones seguras en sus comunidades para garantizar un retorno adecuado y reducir cualquier riesgo para las personas", remarcó.

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, indicó que los principales muelles del país "permanecerán cerrados debido a que continúan las condiciones asociadas al fenómeno de mareas vivas y mar de fondo, con el fin de resguardar la seguridad de la población y los visitantes".

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Agregó que esperan reactivar todas las actividades turísticas a partir del sábado, tras la disminución de las lluvias en la zona costera, mientras que las clases se reanudaron desde este viernes.

Durante los temporales, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad de los lugares donde se ubican sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos.

Históricamente, en época lluviosa El Salvador se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos que causan víctimas mortales. Entre los más fuertes se encuentran el huracán Mitch (1998), que dejó unos 240 muertos, y las lluvias de noviembre de 2009 que causaron cerca de 200 fallecidos.

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KR