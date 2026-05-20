El programa Salvando Vidas, que los tapatíos bautizaron como el "Torito", prepara una transformación en sus operativos nocturnos y diurnos en Jalisco. La diputada Alejandra Giadans, representante de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa legislativa que busca incorporar pruebas de detección de drogas en los módulos de revisión aleatoria. Esta propuesta contempla la aplicación de distintas sanciones, como multas para aquellos conductores que manejen bajo los efectos de estupefacientes.

La legisladora defendió su propuesta bajo el argumento de que el alcoholímetro tradicional deja pasar el consumo de narcóticos, situación que genera un vacío legal en materia de seguridad vial, lo que representa un riesgo latente para todos los transeúntes y automovilistas que circulan por las calles del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y el resto de los municipios del Estado.

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"El alcoholímetro detecta alcohol, pero las sustancias las deja pasar. Es un vacío legal en materia de seguridad vial e impunidad que se paga con muertes en las calles de nuestras ciudades. Es incorporar a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte la prueba de detección de sustancias mediante una muestra de saliva", explicó.

La propuesta cobra relevancia principalmente por los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2025, que revela un incremento preocupante: el uso de sustancias ilícitas en adultos subió del 10 al 14% en el último año.

A la par, la Policía Vial reporta estadísticas alarmantes sobre percances vehiculares. Durante el año 2025, los oficiales documentaron 225 accidentes donde el alcohol intervino de forma directa. En los primeros meses de 2026, la dependencia ya suma 104 siniestros viales de este tipo, lo que evidencia la necesidad de endurecer los controles en las vías públicas.

Así será el “Torito” para detectar a conductores que consumieron drogas

Para cerrar esta brecha, la propuesta plantea modificar la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. El nuevo esquema contempla el uso de dispositivos tecnológicos capaces de analizar muestras de saliva en tiempo real. Estas aplicaciones funcionarían con la misma agilidad que las pruebas de alcoholemia actuales.

Los aparatos tienen la capacidad de detectar un amplio espectro de sustancias psicoactivas, entre las que destacan la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, las metanfetaminas y los opiáceos. De esta manera, los agentes de vialidad contarán con herramientas precisas para retirar de circulación a quienes representen un peligro inminente, garantizando así un tránsito más seguro para la ciudadanía.

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Las autoridades estatales respaldan la propuesta y buscarían sumar también penas para quienes conduzcan bajo el influjo de sustancias, lo que incluye reformas al Código Penal. Los legisladores no buscan inventar nuevas sanciones, sino aplicar el rigor de la ley ya existente para los infractores ebrios a quienes manejan drogados.

¿Cuánto costará la multa por conducir drogado en Jalisco?

La multa por conducir drogado iría de los 16 mil a los 21 mil pesos. Las sanciones previstas también incluyen arrestos domiciliarios y el envío del vehículo al corralón. Además, en casos donde un conductor drogado provoque la muerte de una persona, las penas podrían alcanzar de 5 a 12 años de prisión.

Estas medidas buscan disuadir a los automovilistas de mezclar el consumo de estupefacientes con la conducción de vehículos motorizados.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

