Policías viales asesinadas en Jalisco, en revisión de rutina: Pablo Lemus

De acuerdo con las primeras investigaciones tras el asesinato de dos policías viales, ambas agentes habrían perdido la vida por realizar su labor en el cumplimiento de la ley. Así lo afirmó esta mañana el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien refirió que se ha convocado a trabajar el caso en la Mesa Interinstitucional de Seguridad.

“En una revisión de rutina en el municipio de El Salto, dos mujeres que formaban parte de la Policía Vial fueron privadas de la vida; debido a esto, convoqué al Gabinete de Seguridad para coordinar un operativo de búsqueda por tierra y aire de los responsables”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales oficiales.

Lemus lamentó lo ocurrido y envió un mensaje a sus familias

Lemus Navarro lamentó lo ocurrido y envió un mensaje a sus familias para manifestar su apoyo desde el Gobierno estatal. “A sus familias, mi más sentido pésame. Desde el Gobierno de Jalisco les estaremos apoyando y acompañando en todo momento”, añadió.

Los oficiales detuvieron una camioneta con vidrios polarizados

De acuerdo con información preliminar, los oficiales habrían detenido una camioneta que llevaba vidrios polarizados, circunstancia prohibida por la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado de Jalisco.

Habría sido entonces cuando los sujetos descendieron de la unidad y, armados, amedrentaron a las oficiales para someterlas y llevarlas a la parte trasera de la camioneta oficial de la Policía Vial donde, incluso —de manera extraoficial—, se informó que las esposaron para después dispararles en la cabeza.

Los agresores huyeron en un segundo vehículo

Después, los sujetos habrían trasladado la unidad con las agentes en la parte posterior para abandonarla en calles de la colonia Lomas de San Juan, y posteriormente huyeron en un segundo vehículo que ya los esperaba.

Los responsables habrían sido tres sujetos; hasta el momento no hay características particulares. Las autoridades ya tienen identificados al menos dos vehículos que habrían participado en el hecho.

Las agentes fueron identificadas preliminarmente como Liba y Gisella, quienes tenían al menos siete años laborando en la Policía Vial.

