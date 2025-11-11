Lemus promete apoyo a familiares de policías viales asesinadas en El Salto

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro , aseguró que no quedará impune el asesinato de las dos elementos de la Policía Vial del estado registrado esta mañana en El Salto , y manifestó su total apoyo a los familiares.

En entrevista, el mandatario lamentó los hechos y dijo que eran mujeres comprometidas y trabajadoras.

" Primero, mi más sentido pésame; segundo, inmediatamente que fui enterado de esta situación, convoqué a una reunión de seguridad en Casa Jalisco, donde acudieron presidentas y presidentes municipales, incluyendo la de El Salto; también Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Metropolitana y Policía Vial para poder montar un operativo y dar con los responsables ", dijo.

Lee también: Asesinan a dos elementos de la Policía Vial en El Salto

" No vamos a permitir que esto quede impune. Vamos a dar con estos delincuentes, no tengan duda, ya estamos cerca: tenemos ya un vehículo asegurado, un Tsuru, tenemos ya un video de los causantes y vamos a dar con ellos ", añadió.

Finalmente, aseguró que apoyarán a los familiares en todo y serán muy solidarios con las familias de las dos elementos de la Policía Vial.

" Repito, es algo que verdaderamente me duele en el corazón, es algo que como gobernador nunca quieres vivir; que asesinen a dos elementos mujeres es una cosa terrible. […] vamos a apoyar a las familias en todos los procesos, para pagar todos los gastos, entregar indemnizaciones y por supuesto estar muy presentes ", concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF