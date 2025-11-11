Lemus promete apoyo a familiares de policías viales asesinadas en El Salto

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que no quedará impune el asesinato de las dos elementos de la Policía Vial del estado registrado esta mañana en El Salto, y manifestó su total apoyo a los familiares.En entrevista, el mandatario lamentó los hechos y dijo que eran mujeres comprometidas y trabajadoras."Primero, mi más sentido pésame; segundo, inmediatamente que fui enterado de esta situación, convoqué a una reunión de seguridad en Casa Jalisco, donde acudieron presidentas y presidentes municipales, incluyendo la de El Salto; también Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Metropolitana y Policía Vial para poder montar un operativo y dar con los responsables", dijo."No vamos a permitir que esto quede impune. Vamos a dar con estos delincuentes, no tengan duda, ya estamos cerca: tenemos ya un vehículo asegurado, un Tsuru, tenemos ya un video de los causantes y vamos a dar con ellos", añadió.Finalmente, aseguró que apoyarán a los familiares en todo y serán muy solidarios con las familias de las dos elementos de la Policía Vial."Repito, es algo que verdaderamente me duele en el corazón, es algo que como gobernador nunca quieres vivir; que asesinen a dos elementos mujeres es una cosa terrible. […] vamos a apoyar a las familias en todos los procesos, para pagar todos los gastos, entregar indemnizaciones y por supuesto estar muy presentes", concluyó.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF