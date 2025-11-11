Con la proximidad del Buen Fin 2025 —mismo que acontecerá del 13 al 17 de noviembre— en todo México, la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno jalisciense anunció ayer una serie de descuentos en multas y recargos en los trámites de refrendo vehicular, y multas de vialidad/tránsito. Si tienes deudas pendientes, no desaproveches esta oportunidad que estará solo por tiempo limitado, aquí te contamos los detalles.

¿Cuáles serán los descuentos por El Buen Fin?

Debes saber que habrá dos principales descuentos, los cuales enlistan:

Multas y recargos por la omisión del refrendo: descuento del 60% en las oficinas recaudadoras y del 70% en Internet.

descuento del 60% en las oficinas recaudadoras y del 70% en Internet. Multas administrativas, estatales, de Vialidad y Tránsito (fotoinfracciones): descuento del 50% pagando en las oficinas y 60% pagando en línea.

Además, y, para brindar una mejor atención al contribuyente, se ampliarán los horarios de atención en las oficinas recaudatorias del Área Metropolitana de Guadalajara.

De lunes a viernes 08:00 a 18:00 horas.

Sábados de 09:00 a 14:00 horas.

Por su parte, habrá un horario nocturno en la Oficina Recaudadora N.º 135 el cual se extenderá de lunes a viernes 08:00 a 22:00 horas.

Este será el último día para aprovechar los descuentos

Al pagar, los contribuyentes podrán tener el beneficio de meses sin intereses al pagar con tarjetas participantes, sumado a otros medios de pago como tiendas de autoservicio, departamentales y farmacias.

Cabe resaltar que los descuentos estarán vigentes desde este 17 de noviembre; el último día para pagar será hasta el 17 de diciembre del 2025.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

