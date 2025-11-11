Policía Vial del Estado lamenta el asesinato de dos de sus oficiales en El Salto

Esta mañana la Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Comisaría de la Policía Vial, expresó sus condolencias ante el asesinato de dos de sus elementos, mientras realizaban su labor en calles del municipio de El Salto.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestras compañeras Libna Mata Villegas de 40 años y Gisela Ceballos Quezada de 28 años, oficiales adscritas a la Región XII, El Salto, quienes fueron localizadas sin vida la mañana de este martes en el cruce de las calles San Pablo y San José, en la colonia Lomas de San Juan, municipio de El Salto" compartió la dependencia estatal a través de un comunicado.

Afirmó que ambas oficiales ingresaron a esta corporación el 1 de mayo de 2018, "desempeñándose con compromiso, disciplina y un profundo sentido del deber durante siete años y seis meses de servicio a favor de la seguridad vial en nuestro Estado", puntualizó.

"Desde la Policía Vial del Estado de Jalisco, condenamos enérgicamente este artero ataque que arrebató la vida de nuestras compañeras, quienes dedicaron sus días al servicio y la protección de las y los ciudadanos", señaló la dependencia estatal.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que según las investigaciones iniciales, las agentes fueron asesinadas por haber llamado a inspección a un vehículo, dentro del marco de sus facultades de seguridad.

De forma extraoficial se señaló que las agentes habían detenido a un vehículo que llevaba vidrios polarizados, cuyos tripulantes descendieron y las amagaron, e incluso las esposaron, para después asesinarlas y abandonar sus cuerpos en la unidad oficial.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y compañeros de corporación, reiterando nuestro respaldo total en este difícil momento", añadió la Policía Vial en el comunicado.

Será la Fiscalía del Estado de Jalisco la autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos y la localización de quienes resulten responsables.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV