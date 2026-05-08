Este fin de semana Guadalajara celebrará el Día de las Madres 2026, que se llevará a cabo el domingo 10 de mayo. Como todos los años, miles de personas invierten de su bolsillo para sorprender a mamá. Un regalo se debe elegir con tiempo, amor y atención, ya que las jefas del hogar pueden tener distintos gustos según su edad, estilo de vida o preferencia; sin embargo, este año la Cámara de Comercio de Guadalajara ha revelado cuáles son los 10 regalos que más se regalarán este 10 de mayo en la Perla Tapatía.

Regalos para mamá en Guadalajara

De acuerdo a una encuesta sobre hábitos de consumo y derrama del 10 de mayo de 2026 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), realizada por la Cámara de Comercio de Guadalajara, estos son los productos que más se comprarán en la ciudad en este 10 de mayo:

Flores - 21 % Restaurantes o comida fuera del hogar - 18 % Comida en el hogar - 17 % Ropa y calzado - 13 % Artículos de belleza y cuidado personal - 9 % Joyería - 9 % Viajes, paseos o excursiones - 5 % Ocio y entretenimiento - 4 % Artículos electrónicos - 2 % Agrupaciones musicales o mariachi - 1 %

Asimismo, el 19 % de los encuestados dijo que no sabía si lo iba a festejar; se desconocen las razones.

¿Cuánto gastarán los tapatíos en este Día de la Madre 2026?

La Cámara de Comercio también dio a conocer que el gasto promedio por hogar será de mil 638 pesos por familia; por supuesto, también hay que considerar que el presupuesto para celebrar a mamá también dependerá del salario y gastos de cada persona, así como de los precios de los productos, ya que algunas tiendas ofrecen costos más accesibles que otras.

Si no sabes aún qué elegir, aquí te dejamos algunas opciones. De acuerdo a la encuesta, uno de los regalos más comunes en este día especial son las flores. Si deseas alegrar el día a tu mamá con un hermoso arreglo floral, te compartimos las mejores florerías de Guadalajara según recomendaciones de Google.

Mejores florerías en Guadalajara

Estas recomendaciones de florerías en Guadalajara que te diremos son de acuerdo a las calificaciones de Google, que se califican en un rango de una a cinco estrellas.

Florería Flores a Domicilio Guadalajara

Calificación: 5 estrellas

Ubicación: Av. Plan de San Luis, Mezquitan Country, 44260 Guadalajara, Jal.

Jessy Florería

Calificación: 4.9 estrellas

Ubicación: Av. Fray Antonio Alcalde 2144 A, Santa Mónica, 44220 Guadalajara, Jal.

Florería Bellum House

Calificación: 4. 9 estrellas

Ubicación: Av. Gral. Eulogio Parra 2604, Lomas de Guevara, 44657 Guadalajara, Jal.

Florería Camelia by Lucero

Calificación: 4.9 estrellas

Ubicación: Av. Enrique Díaz de León Nte. Local 7 y 8, Artesanos, Mezquitan Country, 44200 Guadalajara, Jal.

Florería Esperanza Mía

Calificación: 4.9 estrellas

Ubicación: C. Manuel López Cotilla 1513, Col. Americana, Lafayette, 44160 Guadalajara, Jal.

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