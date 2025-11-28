Esta mañana de viernes 28 de noviembre, un fuerte choque automovilístico sobre avenida López Mateos a la altura de Santa Anita provocó, entre otras cosas, la suspensión del operativo contraflujo desde el Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín hasta el fraccionamiento El Palomar. No obstante, el operativo vial continúa activo a partir del cruce de Periférico y hasta llegar a la avenida Tizoc.

El choque automovilístico involucró a dos vehículos que chocaron de frente minutos después de que se pusiera en operación el contraflujo como cada mañana. El accidente ocurrió a la altura de Francisco Villa sobre la avenida López Mateos al cruce con la calle Anastasio Bustamante. Derivado del incidente tres personas fueron llevadas a recibir atención médica.

El accidente ocurrió en el carril de contraflujo afectando ambas direcciones de la vialidad.

Ante ello, la Comisaría de la Policía Vial Jalisco decidió suspender el contraflujo en avenida López Mateos en el tramo que va desde el Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín hasta el fraccionamiento El Palomar.

Los elementos solicitan manejar con precaución y considerar los tiempos de traslado sobre esta vialidad. Así mismo, se solicita atender las indicaciones del personal desplegado en sitio. Los oficiales ya buscan desalojar los dos vehículos que quedaron sobre la avenida.

Posibles alternativas viales

De acuerdo con el monitoreo en vivo a través de la aplicación Waze, la avenida López Mateos presenta un flujo denso y complicado desde Camino a Las Moras hasta avenida de la Calma. De igual forma se recomienda tomar como alternativa el desalojo a través de Camino Real a Colima y las desviaciones a través del Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín.

