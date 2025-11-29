En las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara es cada vez más común encontrarse con vehículos que portan placas expedidas en otros Estados. Aunque en muchos casos se trata de automotores de paso, buena parte pertenece a personas que residen en Jalisco y nunca realizaron el trámite de alta. Ante esta realidad y con el objetivo de reforzar la seguridad en la Entidad, la Secretaría de Seguridad intensificó desde hace al menos tres meses un operativo especial dirigido a supervisar la circulación de autos con placas foráneas.

Del 1 de agosto al 23 de noviembre, la Policía Vial retiró de circulación 612 vehículos registrados en otros Estados, lo que representa un promedio diario de seis a siete unidades. De acuerdo con la estadística oficial, la mayoría tenía placas de Michoacán, con 165 casos (27%). Le siguieron el Estado de México, con 79, y Nayarit, con 57. También se detectaron vehículos con matrículas de Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Baja California y Aguascalientes, entre otros.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, explicó que el propósito del operativo es prevenir delitos y verificar que los conductores cumplan con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. Detalló que los aseguramientos derivan principalmente de alcoholemia, pues 217 conductores de autos con placas foráneas fueron sorprendidos superando los niveles de alcohol permitidos.

Otros motivos frecuentes son la falta de licencia, tarjeta de circulación o seguro vehicular, así como la participación en choques sin llegar a acuerdos, la prestación ilegal de servicio de transporte público y el estacionamiento en zonas prohibidas. “Las revisiones son aleatorias y se justifican conforme a derecho. En caso de detectar alguna irregularidad o la ausencia de documentos, el vehículo se asegura”.

Añadió que la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional se han sumado a las revisiones.

Las acciones se fortalecieron después de que diversos hechos delictivos recientes involucraron vehículos con placas de otros Estados. Un caso representativo ocurrió en agosto, cuando una familia -padre, madre y dos menores- fue asesinada y abandonada en la caja de una camioneta todo terreno con placas de Michoacán, en la Colonia San Andrés, Guadalajara.

Aunque la ley no prohíbe la circulación de automotores con placas foráneas, establece que todos los vehículos deben cumplir con los requisitos para circular: licencia vigente, tarjeta de circulación, póliza de seguro y respeto absoluto a las normas viales. Las multas aplican únicamente a los vehículos registrados en el padrón estatal; sin embargo, los de placas foráneas pueden ser retirados de circulación y enviados al depósito vehicular cuando los conductores incumplen disposiciones o no acreditan la propiedad.

Las causales para el retiro incluyen manejar en estado de ebriedad, carecer de documentos, estacionarse en lugares prohibidos, ofrecer transporte sin permiso, no contar con seguro vigente -especialmente en caso de siniestro- o no acreditar la posesión legal del vehículo.

El operativo se complementa con acciones contra el uso indebido de vidrios polarizados.

CT