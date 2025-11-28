El día de ayer por la noche, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara se trasladaron al canal de avenida Patria luego de que se reportara a través de redes sociales la presencia de una perra que no contaba con las facultades para salir.

El rescate fue realizado con una escalera para descender hasta la posición de la mascota y una línea de vida para asegurar al oficial que realizó el operativo. La perrita fue dócil y se mantuvo tranquila durante el rescate, al menos por lo que se puede ver en el video compartido por la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Una vez fue entregado el canino se desprendieron varios vítores y aplausos para el personal rescatista.

El video compartido a través de redes sociales por Delgadillo fue muy agradecido y celebrado por usuarios de la plataforma Facebook.

Esto dice la presidenta municipal en su publicación: "Hace un par de horas recibí, a través de redes sociales, el reporte de una perrita que había quedado atrapada en el canal de avenida Patria, ella ya está a salvo, gracias al extraordinario trabajo de nuestras y nuestros bomberos" señaló la mandataria, poniendo foco en la importancia de reportar.

"Quiero reconocer a nuestro comandante Álvaro Gabriel Díaz Mora y a los oficiales Juan José Lechuga y César Sánchez, quienes no dudaron un segundo en acudir al rescate, así como a Amado Luna, Emmanuel Gutiérrez, Ulises Rivas, Álvaro Arreola, Leonel Aguayo, David Alcaraz, Luis Octavio Segura y Lourdes De Santiago. Gracias por cuidar de nuestra ciudad y de todas y todos los que vivimos aquí" se puede leer en la publicación.

Por último, Delgadillo agradeció a la ciudadanía y mandó un mensaje que invita a trabajar en comunidad: "Gracias a quienes han estado pendiente de esta perrita en el lugar y en redes sociales, porque cuando cuidamos del otro, también estamos haciendo comunidad".

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 33 1201 7700 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.

La estación de bomberos se encuentra sobre la Calzada del Campesino #1097, en la Colonia Moderna del municipio.

