Esta es la cuarta semana del tercer mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate saladette por kilo a $34.80 pesos

Manzana Golden bolsa a $36.80 pesos

Limón con semilla por kilo a $39.80 pesos

Papaya por kilo a $34.80 pesos

Uva roja globo por kilo a $79.80 pesos

Piña orgánica por pieza a $68.90 pesos

Sandía con semilla por kilo a $16.80 pesos

Melón chino por kilo a $26.80 pesos

Mango ataúlfo por kilo a $39.90 pesos

Zanahoria por kilo a $15.90 pesos

Papa blanca por kilo a $35.80 pesos

Cilantro manojo a $9.80 pesos

Champiñón blanco a granel a $89.90 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos

Mojarra tilapia entera congelada por kilo a $59 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $138 pesos

Filete de basa por kilo a $69.90 pesos

Filete de mojarra granja por kilo a $94.90 pesos

Camarón chico sin cabeza por kilo a $189 pesos

Camarón cocido pacotilla por kilo a $309 pesos

Filete basa rojo por kilo a $64.90 pesos

Combinado de mariscos por kilo a $99 pesos

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