Martes, 24 de Marzo 2026

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Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 26 de marzo

Recuerda que puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 24 de marzo de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

  • Manzana Gala en bolsa a $39.50 el kilo.
  • Melón chino por kilo a $25 pesos
  • Pera de Anjou en bolsa a $30 el kilo
  • Papa en malla a $30 pesos

Carnes y  proteínas

  • Filete Basa blanco a $36.00 el medio kilo.
  • Filete Tilapia a $48.00 el medio kilo.
  • Barrita de surimi a $48 el medio kilo
  • Camarón coctelero a $72 el medio kilo
  • Camarón chico sin cabeza a $102 el medio kilo
  • Pierna con muslo corte americano a $30 el kilo
  • Pollo entero a $39 el kilo
  • Pechuga corte americano a $44 el medio kilo
  • Molida de cerdo a $56 el medio kilo
  • Chuleta de cerdo a $59 el medio kilo
  • Pechuga deshebrada SuKarne a $78
  • Pechuga sin hueso fresca o sin piel a $80 el medio kilo
  • Milanesa de pechuga fresca a $84 el medio kilo

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

También están de oferta los siguientes productos:

  • Bañadito pastel 3 leches a $35 la pieza
  • Bollo de papa 8 piezas a $20 el paquete
  • Gelatina en vaso a $10 pesos la pieza
  • Gelatina de mosaico a $105 la pieza
  • Pastelicioso a $88 la pieza
  • Queso manchego La Villita rebanado $30 la pieza
  • Salchicha Great Value paquete a $45
  • Queso gouda a granel a $46 el cuarto de kilo
  • Jamón de pierna a granel Bafar a $37 el cuarto
  • Queso panela La Villita a $47 el cuarto

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