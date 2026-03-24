Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 26 de marzo

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 24 de marzo de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Manzana Gala en bolsa a $39.50 el kilo.

Melón chino por kilo a $25 pesos

Pera de Anjou en bolsa a $30 el kilo

Papa en malla a $30 pesos

Carnes y proteínas

Filete Basa blanco a $36.00 el medio kilo.

Filete Tilapia a $48.00 el medio kilo.

Barrita de surimi a $48 el medio kilo

Camarón coctelero a $72 el medio kilo

Camarón chico sin cabeza a $102 el medio kilo

Pierna con muslo corte americano a $30 el kilo

Pollo entero a $39 el kilo

Pechuga corte americano a $44 el medio kilo

Molida de cerdo a $56 el medio kilo

Chuleta de cerdo a $59 el medio kilo

Pechuga deshebrada SuKarne a $78

Pechuga sin hueso fresca o sin piel a $80 el medio kilo

Milanesa de pechuga fresca a $84 el medio kilo

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

También están de oferta los siguientes productos:

Bañadito pastel 3 leches a $35 la pieza

Bollo de papa 8 piezas a $20 el paquete

Gelatina en vaso a $10 pesos la pieza

Gelatina de mosaico a $105 la pieza

Pastelicioso a $88 la pieza

Queso manchego La Villita rebanado $30 la pieza

Salchicha Great Value paquete a $45

Queso gouda a granel a $46 el cuarto de kilo

Jamón de pierna a granel Bafar a $37 el cuarto

Queso panela La Villita a $47 el cuarto

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OB