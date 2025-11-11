En octubre pasado, se generaron en Jalisco 7 mil 178 nuevos empleos, para sumar 37 mil 900 en el acumulado de enero a octubre del presente año.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los 7 mil 178 empleos generados en octubre fueron menores comparados con los 9 mil 345 creados en septiembre pasado.

En agosto pasado, el Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) ajustó a la baja la meta de generación de empleos para este año, al pasar de 45 mil puestos de trabajo a 20 mil, tratándose de una de las cifras más bajas de los últimos años.

El presidente de Coparmex, Raúl Flores López, explicó que la incertidumbre económica generada por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la reforma al poder judicial en México han afectado el clima de negocios y, por lo tanto, la generación de empleos.

"Jalisco enfrenta una caída en el ánimo para invertir de hasta 17%, un aumento sostenido de los costos operativos, incertidumbre jurídica, amenazas arancelarias y los efectos de reformas legislativas en curso que están limitando el crecimiento y la competitividad. A esto se suman la pérdida de dinamismo económico, problemas de seguridad y retos para atraer y retener talento", dijo.

De enero a octubre, Jalisco generó 37 mil 900 nuevos empleos formales, ubicándose como la tercera entidad con mayor número total de trabajadores registrados ante el IMSS.

Al 31 de octubre, el país alcanzó 22 millones 639 mil 050 puestos de trabajo, segunda cifra más alta en la historia desde que se tiene registro.

