Policía Metropolitana asegura 36 máquinas tragamonedas en Guadalajara

En hechos distintos y en tres puntos diferentes de Guadalajara, elementos de la Policía Metropolitana, en coordinación con la Policía Estatal, la Comisaría Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, aseguraron 36 máquinas tragamonedas como parte de la campaña y la intensificación de los operativos en contra de estos aparatos.

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Los hechos ocurrieron luego de reportes anónimos ciudadanos. En el primer operativo, en el cruce de las calles Guinea y Gigantes, en la colonia Tetlán, se detectó un presunto “minicasino” y 22 tragamonedas fueron retiradas. Estas quedaron bajo resguardo de la autoridad municipal.

CORTESÍA/SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL

En otra acción, en el cruce de avenida Alcalde y Eulogio Parra, en el Centro de Guadalajara, se aseguraron nueve dispositivos de este tipo, mientras que en una tienda en Alcalde y Arista se retiraron cinco más. La Secretaría de Seguridad de Jalisco señaló que con estas labores se busca prevenir y combatir los daños que generan estas máquinas en menores de edad y adultos.

Gobierno de Jalisco refuerza campaña contra ludopatía y máquinas clandestinas

La dependencia, en coordinación con la Policía Metropolitana, puso en marcha una campaña para advertir sobre los riesgos de ludopatía y frenar la operación de tragamonedas en la entidad. Este plan consiste en dos ejes: intensificación de operativos con la Policía Estatal Preventiva, la Policía Metropolitana, comisarías municipales y autoridades federales, así como una estrategia de difusión de contenidos de prevención y concientización sobre los peligros de jugar en estos dispositivos en redes sociales y planteles escolares.

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En un video publicado ayer, 21 de abril, la Secretaría alertó que “lo que empieza como una moneda puede convertirse en una adicción. La ludopatía no distingue edades y puede afectar su salud emocional, su comportamiento y su entorno […]. Para muchas niñas, niños y jóvenes esto parece un juego, un momento de diversión, algo sin importancia, pero no lo es”.

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Las máquinas operan de forma clandestina en comercios del Área Metropolitana de Guadalajara, como papelerías, tiendas de abarrotes y locales de comida, señaló la dependencia. También existen los llamados “minicasinos”, establecimientos dedicados exclusivamente a la operación de varias tragamonedas y que reúnen a menores de edad y personas adultas.

El Gobierno federal advierte que estos dispositivos forman parte de la economía criminal del Cártel Nueva Generación, pues es el grupo delictivo quien controla y opera estas máquinas.

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