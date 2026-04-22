A pesar de que las vacaciones de Semana Santa y Pascua llegaron a su fin, se avecinan varios puentes durante el mes de mayo, además de las vacaciones de verano. En este sentido, Jalisco alberga una gran variedad de lugares para vacacionar, especialmente playas. Y es que Guadalajara queda justo al centro de casi todos los destinos con trayectos rápidos.

Muchas familias tapatías desean pasar unas vacaciones agradables sin tener que ir tan lejos, por esta razón, muchos buscan alternativas que brinden bienestar y tranquilidad para descansar de la vida laboral/escolar. A continuación te presentamos varias opciones de playas a las que puedes ir a relajarte, y que están cerca de Guadalajara.

Playas cercanas a Guadalajara ideales para vacacionar

En las costas de Nayarit y Jalisco abundan playas que son grandes alternativas para impulsar el turismo local , al mismo tiempo que se disfruta de un viaje en familia.

Estas son algunas de las mejores playas:

Costa Careyes

Con un trayecto de aproximadamente 5 horas, esta playa es ideal para aquellos que buscan unas vacaciones tranquilas y sin multitudes. Con un ambiente vibrante y de lujo, es un lugar perfecto para relajarse, disfrutar de la naturaleza y olvidarse de la vida real.

Puerto Vallarta

Para las personas que buscan un ambiente más movido y dinámico, Puerto Vallarta es una excelente opción, ya que cuenta con varios atractivos turísticos y diversidad de hospedajes de todo tipo. Asimismo, se encuentra a solamente 4 horas de Guadalajara, lo que es un plus.

Punta Perula

Esta es una opción mucho más tranquila, económica y cercana, pues el trayecto es de unas 3 horas. No obstante, no se queda atrás de las anteriores, pues cerca está Isla Cocinas, una pequeña isla denominada “el Cancún de Jalisco” por su arena blanca y fina y sus olas tranquilas y agradables.

Punta de Mita

Una playa en la Riviera de Nayarit que es una península residencial exclusiva, otra gran opción para las familias que desean unas vacaciones serenas. También destaca por su arena blanca y aguas cálidas, y la Isla Marietas está ubicada bastante cerca; un lugar excepcional para realizar snorkel o bucear. Lo mejor es que está a unas 3 horas de distancia.

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