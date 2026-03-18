Este miércoles 18 de marzo, elementos de la Fiscalía de Jalisco se enfrentaron con presuntos delincuentes, quienes, al parecer, buscaban robar un camión de carga en la carretera Lagos de Moreno-Ojuelos, en el municipio de Lagos de Moreno.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos sucedieron cuando, en un recorrido de vigilancia, elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía de Jalisco se conducían por el tramo carretero antes mencionado, cuando avistaron un tractocamión en color azul que llevaba acoplada una caja refrigeradora.

Sujetos armados intentaron interceptar la unidad y robarla

Sin embargo, se percataron de que detrás de dicha unidad iba en persecución una camioneta Town Country en color guinda, en la cual viajaban varios sujetos que realizaban detonaciones de arma de fuego al vehículo de carga, interceptando la unidad para robarla.

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Fue al ver esta acción que los elementos de la policía investigadora brindaron el apoyo al conductor del tractocamión, y así, al notar la presencia de los elementos, los sujetos les dispararon para disuadirlos, por lo que los agentes de investigación repelieron la agresión, iniciando el intercambio de disparos.

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Se logró detener a uno de los implicados en el intento de robo

De esta forma, los elementos de investigación sí lograron detener a uno de los participantes en el robo y evitar que los criminales se adueñaran del camión de carga. El resto de los sujetos logró darse a la huida a bordo de la camioneta Town Country en la que viajaban, sin que se precisara el rumbo de la misma.

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El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de determinar su situación legal, mientras continúan las averiguaciones correspondientes para dar con el resto de los sujetos.

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