Aunque las autoridades tardaron más 30 minutos en llegar al punto donde ocurrió el ataque en contra de Alberto Prieto Valencia, comerciante del Mercado de Abastos, el pasado 29 de diciembre en la colonia Residencial Victoria, en Zapopan, y en el que también murieron su hija de 19 años y uno de sus escoltas, el alcalde, Juan José Frangie, defendió el actuar de sus policías municipales en los hechos y aseguró que "sí cumplimos. Zapopan sí cumplió".

"Se hablaba de que habíamos caído en una negligencia y que nuestra gente no había cumplido. Recordemos que no es una ciudad fácil de transitar, también, y que nuestra policía logró estar mucho antes que otras dependencias y que fuimos los primeros en llegar. Pero a la hora que vemos un atentado como el que hubo, porque realmente fue un atentado tremendo, y tristemente la pérdida de una menor de edad, es lamentable, pero nosotros tenemos ya un reporte que se entregó a la (Secretaría) de Defensa y a la Guardia Nacional donde está claramente detallado el minuto a minuto", comentó.

"En ningún momento hay complicidad (de policías municipales) en un atentado como estos, y más sabiendo que hay antecedentes. Arriba de mil casquillos no es tan normal que suceda", añadió.

El alcalde señaló que se entregó un informe a autoridades federales sobre lo ocurrido y la reacción de la dependencia municipal, sin embargo, se trata de un documento confidencial que servirá para continuar con las investigaciones. Por lo pronto, descartó que la FIFA tenga preocupación por los hechos de violencia suscitados en Zapopan.

Mencionó que no quieren que haya gente que "quiera opacar el Mundial".

"Sabemos que en ciudades, en países, este es un problema mundial, y que no por este hecho nos van a calificar como que somos un municipio con una gran inseguridad […]. Ayer declaró el delegado de Gobernación que no hay ningún problema y estamos en contacto permanente sobre estos temas", anotó.

