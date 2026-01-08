Entregan terna a Congreso para elegir a titular de Fiscalía Anticorrupción

El secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, hizo entrega al Congreso de Jalisco de la terna de aspirantes para ocupar el cargo de fiscal Anticorrupción.

La terna está integrada por Tatiana Esther Anaya, actual consejera Jurídica del Ejecutivo estatal; Ricardo Sánchez Beruben, ex coordinador de Seguridad estatal y Cipriano Manzanilla, funcionario de la Secretaría de Salud del Estado. Salvador Zamora descarta que haya afectación a la autonomía de la dependencia por los cargos de los aspirantes.

"Ni la ley ni la convocatoria les impide participar en este proceso y ellos están haciendo uso de sus facultades como todos los que se inscribieron en este proceso. Es una atribución que tienen las y los aspirantes a fiscal Anticorrupción y ellos tienen a salvo su derecho así es que en este momento forman parte de la terna".

Ricardo Sánchez Beruben obtuvo 34 puntos en la evaluación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Él fue coordinador General de Seguridad del Gobierno de Jalisco durante la pasada administración estatal y ahora forma parte de la Secretaría de Mujeres del Gobierno federal, que es encabezada por la morenista Citlalli Hernández.

Tatiana Esther Anaya obtuvo 31 puntos, y es actual consejera Jurídica del Ejecutivo estatal encabezado por Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, y exconsejera de la Judicatura. También fue funcionaria municipal durante el gobierno de Pablo Lemus en Zapopan.

El Congreso deberá elegir al nuevo fiscal Anticorrupción con fecha límite del 20 de enero.

Te puede interesar: Servidores públicos, entre los mejor evaluados por CPS para Fiscalía Anticorrupción

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

